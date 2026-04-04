Unter Tage beginnt die Geschichte

Es ist kühl in den Stollen von Ramsbeck. Ein gleichmäßiges Tropfen hallt durch das Gestein, die Luft riecht nach Metall und Vergangenheit. Die Grubenbahn setzt sich ruckelnd in Bewegung, zieht die Besucher hinein in eine Welt, die einst den Takt eines ganzen Dorfes bestimmte. Wer hier einsteigt, fährt tief hinein in die Geschichte des Sauerlandes. „Hier unten wurde das Leben oben entschieden“, sagt der Museumsführer und tippt mit der Lampe gegen die Felswand. Blei, Zink, ein Hauch von Silber – das war der Reichtum von Ramsbeck. Und zugleich sein Schicksal.

Der Traum vom großen Reichtum

Schon im Mittelalter wurde hier Erz gewonnen. Doch richtig Fahrt nahm der Bergbau im 19. Jahrhundert auf. Ramsbeck wurde zum industriellen Hoffnungsträger. Investoren kamen, Maschinen wurden installiert, ganze Siedlungen entstanden.„ Tatsächlich plante die Stolberger Zink AG Mitte des 19. Jahrhunderts Großes: Tausende Arbeiter, moderne Hüttenwerke, ein Zentrum der europäischen Metallindustrie. Doch der Traum zerbrach schneller, als er gewachsen war.

Der große Zusammenbruch

1854 wird zum Wendepunkt. Die Erzvorkommen waren überschätzt, die Investitionen zu hoch. Was als Aufbruch begann, endete in einem der größten Bergbauskandale seiner Zeit. „Viele Familien mussten von heute auf morgen gehen“, sagt der Führer. Häuser standen leer, Hoffnung wich Ernüchterung. Ramsbeck fiel zurück – und rappelte sich doch immer wieder auf.

Leben mit dem Berg

Der Bergbau blieb. Weniger spektakulär, aber verlässlich. Über Jahrzehnte arbeiteten Hunderte Männer unter Tage. Sie bohrten, sprengten, schufteten im Schichtbetrieb. Ein ehemaliger Bergmann, dessen Worte im Museum festgehalten sind, beschreibt es so: „Du gehst morgens rein und weißt nicht, wie der Tag wird. Aber du gehst. Weil alle gehen.“

Der Berg war Arbeitgeber, Risiko und Identität zugleich. Ganze Generationen lebten im Rhythmus der Grube.

Neue Zeit, alte Tiefe

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam noch einmal Bewegung in die Stollen. Moderne Technik hielt Einzug, Gastarbeiter – vor allem aus Italien – verstärkten die Belegschaft. „Das war eine besondere Zeit“, erinnert sich ein Zeitzeuge. „Viele Nationen, ein Ziel: Arbeit unter Tage.“ Doch die wirtschaftlichen Realitäten holten Ramsbeck ein. Die Erze waren schwerer zugänglich, die Förderung zu teuer.

Das Ende – und ein neuer Anfang

Am 31. Januar 1974 ist Schluss. Die letzte Schicht fährt ein. Nach Jahrhunderten verstummt der Bergbau in Ramsbeck. Und doch bleibt etwas. Nur wenige Monate später wird aus der Grube ein Museum. Das Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck öffnet seine Tore. Heute fahren hier keine Bergleute mehr ein, sondern Besucher – auf der Suche nach Geschichte. „Wir zeigen nicht nur Technik“, sagt der Museumsführer zum Abschied. „Wir zeigen, wie Menschen hier gelebt haben.“

Ein Ort, der bleibt

Wieder draußen, im Licht des Sauerlands, wirkt Ramsbeck ruhig. Kaum vorstellbar, dass unter den Füßen einst eine ganze Welt in Bewegung war. Doch wer genau hinsieht, erkennt sie noch: in den alten Gebäuden, den Geschichten der Menschen – und in der Stille der Stollen. Ramsbeck ist kein Ort der großen Schlagzeilen mehr. Aber einer, der erzählt. Von Mut und Irrtum. Von harter Arbeit und neuen Wegen. Und davon, dass selbst unter Tage immer auch ein Anfang liegen kann.

Quelle: Museum Ramsbeck

Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck

Geöffnet: Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen 9:00 – 17:00 Uhr

Geschlossen: Montags

Bitte beachtet unsere Sonderöffnungszeiten :

ab 31.01.2026 wieder regulär geöffnet

Geöffnet: 06.04.2026 Ostermontag

Geöffnet: 25.05.2026 Pfingstmontag



Die Einfahrten mit der Grubenbahn sind um 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 Uhr, bei großer Nachfrage auch öfter. Die Uhrzeiten sind die Abfahrtszeiten der Grubenbahn. Seid daher bitte spätestens 20-30 Minuten vor Abfahrt vor Ort.

Reserviert vorab online Plätze in der Grubenbahn. Insbesondere in den Ferien, an Feiertagen und bei Regenwetter ist es manchmal so voll, dass ohne Reservierung eine Einfahrt nicht möglich ist!

Infos und Anmeldung hier: https://www.sauerlaender-besucherbergwerk.de/besuchen/#c77