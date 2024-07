Brilon-Scharfenberg. Am Freitag, den 2. August geht es um 19.00 Uhr im Landhotel Schnier um ein nicht gerade alltägliches Thema: Peter Bürger, der profunde Kenner, Herausgeber und Erforscher sauerländischer Literatur ist zu Gast im Spirituellen Sommer und stellt plattdeutsche Liebesgedichte sauerländischer Autorinnen und Autoren aus sieben Jahrhunderten vor. Die ältesten bekannten Verse reichen zurück bis in 14. Jahrhundert, als im Sauerland eine Übersetzung des ›Hohelieds der Liebe‹ nach dem Alten Testament entstand. Im 19. und 20. Jahrhundert waren es vor allem Angehörige des Bürgertums, die Liebesgedichte verfassten. Gleichzeitig zirkulierten in der Bevölkerung auch Texte ohne Nennung von Autorennamen in mündlicher Überlieferung.

Peter Bürger vermittelt einen umfassenden Einblick in eine Liebeslyrik, die man der ländlichen Region wohl kaum zugetraut hätte. Die Gedichte erzählen von Liebenden, die den Himmel auf Erden erleben. Und obwohl Predigt und Beichtstuhl im strengen Katholizismus des 19. und bis ins 20. Jahrhundert bei den Menschen für Höllenangst bezüglich Eros und Sexualität sorgten, meldet sich in den Dichtungen der Landschaft beharrlich eine andere Botschaft zu Wort, voller Poesie und Glücksverlangen: »Und weißt du wohl wie Liebe tut? Es ist als wenn man heimwärts geht …«. Mit seinen Erläuterungen zu den sozialgeschichtlichen Zusammenhängen, Lesungen der Mundartgedichte und Bildmaterial fügt Peter Bürger an diesem Abend dem Leitthema „Himmel und Erde“, unter dem der Spirituellen Sommer in diesem Jahr steht, eine ganz eigene Facette hinzu. Im Eintrittspreis von 20 Euro, sind Getränke und das Buch ›Feyfhundert Muaren Hiemmelblo‹ von Peter Bürger im Wert von 19,90 Euro enthalten. Weiter Informationen über info@woll-verlag.de oder 02971 87087.

Information Himmel und Erde. Spiritueller Sommer 2024 05.06. bis 01.09.2024 in ganz Südwestfalen 220 Angebote für eine zeitgemäße Spiritualität im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest.

Weitere Informationen, Veranstaltungskalender und Magazin: Netzwerk „Wege zum Leben. In Südwestfalen.“

Poststr. 7, 57392 Schmallenberg, 02972/9740-17 info@wege-zum-leben.com www.wege-zum-leben.com

Link zum Blätterkatalog: https://issuu.com/schmallenberg/docs/spiritueller_sommer