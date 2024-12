Umweltschutz ist kinderleicht

Ressourcenschonung und somit Klima- und Umweltschutz sind kinderleicht. Das jedenfalls hat die Klasse 3a der katholischen Grundschule in Berghausen (Schmallenberg) mehr als eindrucksvoll bewiesen. Für ihr Projekt „GS-Flohmarkt, Einnahmen für den Klimaschutz“ haben die Schülerinnen und Schüler und ihre Klassenlehrerin Alexandra Müller jetzt den Westenergie-Klimaschutzpreis 2024 der Stadt Schmallenberg bekommen. Die feierliche Preisverleihung und Übergabe des Geldpreises in Höhe von 1250,00€ fand gestern im Beisein der Jury und Vertretern der Stadt und der Westenergie in der Aula der Grundschule statt.

Kinder für den Klimaschutz sensibilisieren

In seiner Laudatio hob Hubertus Heuel, Vorsitzender der Jury und Stadtratsmitglied, hervor, dass das Projekt durch einen Wettbewerb inspiriert wurde. Im Sinne des Klimaschutzes hatte die Klasse 3 im April des Jahres an einem Wettbewerb im Rahmen der Klimatage Hawerland teilgenommen. Die Kinder hatten sich dabei Gedanken gemacht, was sie als Grundschulkinder zum Klimaschutz beitragen könnten.

Im Projektunterricht lernten die Kinder, durch ihre Lehrerin Alexandra Müller angeregt, was Klimaschutz überhaupt ist und welche Auswirkungen beispielsweise verschwenderisches Konsumverhalten auf den Klimawandel haben kann. Mit der Idee des Flohmarktes, gebrauchte Bücher, Spielzeug, Kleidung und andere Gebrauchsgegenstände durch die Kinder anzubieten, konnte ein kleiner Beitrag zur Ressourcenschonung und somit auch zum Klima- und Umweltschutz geleistet werden. Gleichzeitig wurde natürlich Geld gespart. Heuel wörtlich: „Das Projekt „Flohmarkt“ zeigt, dass sich Kinder bereits im frühen Alter für Klima- und genauso für Umweltschutz begeistern lassen, wenn dies durch motivierte Lehrerinnen und Lehrer, aber auch durch die Eltern gefördert wird. Es geht schließlich darum, dass unsere Kinder und Enkelkinder eine lebenswerte Zukunft haben werden.“

Wasserautomat, Bücherschrank und Blumenwiese

Nach der symbolischen Übergabe des von der Westenergie zur Verfügung gestellten Preisgeldes durch Stefan Lange sahen sich die Jurymitglieder zusammen mit den Kindern im Klassenraum eine beeindruckende Präsentation über den Ablauf des gelungenen Umweltprojektes an. Den sichtbar stolzen und glücklich dreinschauenden Kindern der Klasse 3a der katholischen Grundschule Berghausen versprachen Schulleiterin Nicola Kessler und die Klassenlehrerin Alexandra Müller auf Anregung der Jury als Dankeschön für ihr großes Engagement für den Tag „hausaufgabenfrei“. Ein Jubelschrei ging durch die Klasse.

Präsentation des Projektes „Grundschule-Flohmarkt, Einnahmen für den Umweltschutz“

Das Kollegium der Schule wollte das Preisgeld zunächst für die Anschaffung eines Trinkwasserautomaten nutzen. Da dieser jedoch schon im Rahmen der allgemeinen Ausstattung der Schule durch die Stadt aufgestellt wird, fließen die Mittel jetzt in die Anschaffung und Aufstellung eines Bücherschrankes auf dem Vorplatz der Schule. Der grenzt direkt an die historische, romanische Kirche in Berghausen, sodass auch die Besucher derselben das neue Angebot zur Ressourcenschonung und zum Sparen nutzen können. Man scheint an der Grundschule wohl immer ein bisschen über den „Schulrand“ hinauszudenken. Das zeigen auch das Anlegen und die Aussaat einer Blumenwiese, das Aufstellen von Nistkästen und Insektenhotels im Umkreis der Schule. Man darf gespannt sein, was den Schulkindern und Lehrkräften der katholischen Grundschule Berghausen in Zukunft noch alles so einfällt, um die Schule noch schöner, liebenswerter und umweltfreundlicher zu machen.