Eine Kulturmacherin findet auf einem alten Hof Kultur, Gemeinschaft und Zufriedenheit

Zwischen Kirchhundem und Hilchenbach, abseits der Hauptstraßen, liegt der Schrabben Hof in Silberg. Das historische Hofensemble ist heute ein lebendiger kultureller Ort, der ganz besonders von einer Person geprägt wird: Ulrike Wesely. Die gelernte Musikerin und Theaterpädagogin hat den Hof mit kulturellem Leben gefüllt und ihn für viele Menschen aus dem Sauer- und Siegerland zu einem festen Anlaufpunkt gemacht.



Als Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin des Vereins MuT Sauerland steht Ulrike Wesely für Musik und Theater, aber auch für eine große Offenheit gegenüber neuen Ideen. Sie entwickelt Formate, initiiert Projekte und arbeitet dabei eng mit vielen Menschen zusammen, die sich ehrenamtlich engagieren und den Ort mittragen.



Glück ist auch der Weg



Nach vielen Jahren in Köln kam Ulrike Wesely gemeinsam mit ihrem Mann zurück in ihre sauerländische Heimat. Sie schätzt die Natur, die Stille und den Raum, Ideen entstehen zu lassen. Glück bedeutet für sie nicht, dass alles reibungslos verläuft. „Erfolg ist immer glücksbringend“, sagt sie, doch entscheidend sei für sie etwas anderes: Neues auszuprobieren, dranzubleiben und sich nicht entmutigen zu lassen. „Wenn man es dann schafft, hat man Resilienz bewiesen. Das sind die Dinge, die mich antreiben und die mich glücklich machen – nicht nur das Ergebnis, sondern auch schon der Prozess.“



Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt bei Kindern und Jugendlichen. Junge Menschen seien ihr sehr wichtig, und die Zusammenarbeit mit Schulen spiele dabei eine zentrale Rolle. „Wenn ich denen etwas mitgeben kann von unserer Philosophie, von dem, was wir in uns haben, nämlich Mut zu machen, dann ist das gesellschaftsprägend“, sagt Wesely. Kultur versteht sie dabei nicht als Selbstzweck, sondern als Möglichkeit, Menschen in ihrer Entwicklung zu stärken und ihnen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu geben.



Auch ihre eigene Zufriedenheit entsteht aus diesem Blick auf die anderen. „Das ist wie geteiltes Glück“, sagt sie. Zu sehen, wie Menschen sich einbringen, wachsen und mit Freude dabei sind, sei für sie eine der wichtigsten Quellen von Zufriedenheit. Vielleicht erklärt genau das, warum Ulrike Wesely trotz ihrer ständigen Aktivität eine große innere Ruhe ausstrahlt und warum Glück und Zufriedenheit am Schrabben Hof so eng miteinander verbunden sind.

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Was macht einen Mensch glücklich?

In ihrem WOLLcast-Pauerland „Glückskinder“ erkundet die Journalistin Beate Schmies mit spannenden Gesprächsgästen unterschiedliche Aspekte des Glücks. Künstler, Musiker, Lehrer, Journalisten, Ordensleute, Sportler und Menschen mit bewegenden Lebensgeschichten erzählen, wie sie schwierige Situationen gemeistert und persönliches Glück gefunden haben und wie sie andere glücklich machen. Wir lernen dabei, wie wir alle Glücksgefühle und -momente finden und erleben können. Auch in den aktuell schwierigen Zeiten! Ein Podcast für alle, die sich inspirieren lassen wollen. Und für alle, die daran glauben, dass Glück ansteckend ist.