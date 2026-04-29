Überraschung! Gefährdete Vogelarten auf geschädigten Waldflächen

Wendehals in einer jungen „Mai-Fichte“ mit den frisch ausgetriebenen Fichtenspitzen- Foto: Hannah Kalthoff/Wald und Holz NRW

Bereits im Frühjahr 2024 suchten Forscherinnen und Forscher der Universität Osnabrück vor allem auf bewirtschafteten Waldflächen im Hochsauerland, die infolge von Sturm, Dürre und Borkenkäferbefall stark geschädigt worden sind, nach dort brütenden Vogelarten. Sie fanden überraschend viele Arten und Brutpaare – darunter in NRW und bundesweit besonders seltene Vögel. Das belegt die aktuelle Auswertung der erhobenen Daten eindrücklich.

Kürzlich hatte das Forstamt Arnsberger Wald die Forscher zur Vorstellung ihrer Ergebnisse eingeladen. Projektleiterin Hannah Kalthoff präsentierte ihre Erkenntnisse Försterinnen und Förstern sowie Vertreterinnen und Vertretern von Naturschutzbehörden und Biostationen und zeigte dabei auch ihre eindrucksvollen Fotografien der beobachteten Vogelarten.

Bedeutung für Naturschutz und Waldbewirtschaftung

„Die Forschung liefert uns sehr wichtige, aktuelle Informationen über die Artenvielfalt in unseren Wäldern. Je genauer wir sie kennen, desto gezielter können wir sie schützen und fördern“, sagt Olaf Ikenmeyer, Leiter des Regionalforstamtes Arnsberger Wald.

So zeige sich etwa, dass selbst einzelne abgestorbene Bäume oder wenige Meter hohe Baumstümpfe auf größeren Schadflächen von Höhlenbrütern wie dem Sperlingskauz gut angenommen werden. „Das war grundsätzlich zu erwarten – jetzt haben wir für die untersuchten Flächen Gewissheit. Und die entstandenen Vogelbilder machen diese wertvolle Vielfalt auch anschaulich sichtbar“, so Ikenmeyer weiter.

Quelle: Hannah Kalthoff/Wald und Holz NRW Ein junger Sperlingskauz (Glaucidium passerinum), die kleineste europäische Eule, auf einer ehemaligen Borkenkäfer-Schadfläche im Arnsberger Wald (Bildquelle: Hannah Kalthoff/Wald und Holz NRW)

„Vor allem auf den Borkenkäfer-Schadflächen waren unter den Vogelsichtungen schon echte Highlights: Darunter der Wendehals. Er gehört zu den Spechten, baut aber keine eigenen Höhlen und ist auf bestehende Strukturen angewiesen. Da der Wendehals in Nordrhein-Westfalen vom Aussterben bedroht ist, ist die hohe Zahl an Brutpaaren, die wir nachweisen konnten umso erfreulicher. Der Wendehals hat damit eindeutig davon profitiert, dass Höhlenbäume im Zuge der Forstarbeiten gezielt erhalten wurden.“, erklärt Hannah Kalthoff von der Universität Osnabrück, Abteilung für Biodiversität und Landschaftsökologie. Seinen Namen verdankt der Wendehals seiner auffälligen Abwehrstrategie: Bei Gefahr imitiert er mit zischenden Bewegungen eine Schlange. Er ernährt sich vor allem von Ameisen sowie anderen Insektenlarven, die er in großen Mengen auf den Borkenkäfer-Schadflächen findet.

Forschungsansatz: Wälder im Klimawandel im Vergleich

Durch Wetterereignisse wie Stürme, Dürreperioden und Massenvermehrungen von Schadinsekten verändert sich der Wald in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens deutlich. Welche Auswirkungen hat das auf die Artenvielfalt? Und wie unterscheiden sich stark geschädigte Wälder von weitgehend intakten Beständen?

Diesen Fragen ging das Projekt „Einfluss klimawandelbedingter Störereignisse auf die Biodiversität mitteleuropäischer Wirtschaftswälder“ der Universität Osnabrück nach. In den Monaten März bis Juli 2024 erfassten die Forschenden auf insgesamt 50 Waldflächen in den Regionalforstämtern Arnsberger Wald, Soest-Sauerland und Oberes Sauerland systematisch die Brutvögel. Pro Fläche (je 30 Hektar) wurden fünf Tages- und zwei Nachtbegehungen durchgeführt.

Quelle: Hannah Kalthoff/Wald und Holz NRW Unsere seltenste und ungewöhnlichste Spechtart: der Wendehals (Jynx torquilla) mit Ameisenpuppen als Futter für seine Jungen (Bildquelle: Hannah Kalthoff/Wald und Holz NRW)

Untersucht wurden schwerpunktmäßig Flächen auf denen der Borkenkäfer seit 2018 immense Waldschäden hinterließ und sowohl durch den Sturm Kyrill (2007) geschädigte Wälder als auch intakte alte Laubmischwälder. Das Ergebnis: eine bemerkenswert hohe Zahl an gefährdeten und teilweise vom Aussterben bedrohten Brutvogelarten konnte teilweise mit vielen Individuen auf den Borkenkäfer-Schadflächen nachgewiesen werden.

Wie Vögel auf Störungen in Wäldern reagieren

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass auch besonders seltene Vogelarten sich unter Umständen relativ schnell an veränderte Umweltbedingungen anpassen können. Die Forscher vermuten beispielsweise, dass einige der entdeckten Vogelarten, die zu den Zugvögeln gehören auf den veränderten Waldflächen einen ungeplanten Zwischenstopp eingelegt haben und dann spontan geblieben sind, weil die Bedingungen hier in diesem Moment für die Aufzucht ihrer Jungen günstig waren. Denn auf den Borkenkäfer-Schadflächen wuchsen im Untersuchungszeitraum zum Teil deutliche mehr Blühpflanzen, die viele Insektenarten anziehen, was wiederum die wichtigste Nahrungsgrundlage bei der Aufzucht junger Vögel ist. Gleichzeitig konnten die Höhlenbrüter in den vorhandenen abgestorbenen Bäumen oder Baumteilen ausreichend Brutplätze finden. Doch um hier alle Zusammenhänge und Wirkmechanismen umfassend zu verstehen, ist eine weitere Erforschung dieser extrem wichtig und spannend.