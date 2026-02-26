Übernachtungsplus: Willingen überschreitet erneut die Million

Willingen blickt auf ein erfolgreiches Tourismusjahr 2025 zurück. Mit 1.012.817 Übernachtungen überschreitet die Urlaubsdestination erneut die Marke von einer Million. Das entspricht einem Plus von rund 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch deutlicher legte die Zahl der Gäste zu: 416.700 Ankünfte bedeuten ein Wachstum von etwa 5 Prozent.

Damit liegt Willingen bei den Übernachtungen im allgemeinen Entwicklungstrend des touristischen Sauerlands und wächst bei den Gästeankünften überdurchschnittlich.

„Viele Menschen sparen derzeit am Urlaub oder reisen kürzer. Dass Willingen dennoch wächst, zeigt, dass wir als gut erreichbares Kurzurlaubsziel für Outdooraktive und Familien genau im Bedarf der Gäste liegen“, sagt Tourismusdirektor Norbert Lopatta.

Kurzurlaube prägen die Nachfrage

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag 2025 bei 2,4 Nächten (2024: 2,5 Nächte). Angesichts des allgemeinen Trends zu kürzeren Reisen zeigt sich die Aufenthaltsentwicklung in Willingen damit weiterhin stabil.

Als gut erreichbares Kurzurlaubsziel für Outdooraktive aller Altersgruppen sowie Familien profitiert Willingen von der hohen Nachfrage nach kurzen und spontanen Auszeiten. Naturerlebnisse, sportliche Aktivitäten und eine familienfreundliche Infrastruktur bilden die Grundlage dieser Entwicklung.

Starke Monate im Jahresverlauf

Der Januar startete mit einem Plus von fast 8 Prozent in das Jahr und profitierte von guten Wintersportbedingungen.

Im Februar lagen die Übernachtungszahlen trotz grundsätzlich guter Wintersportmöglichkeiten unter dem Vorjahr. Eine milde Witterungsphase mit frühlingshaften Temperaturen hatte zuvor die Winterstimmung gedämpft. Danach ließ sich die Nachfrage nur schwer wieder aufbauen. Besonders deutlich zeigte sich der Rückgang bei internationalen Gästen.

Der April gehörte zu den besonders erfolgreichen Monaten. Die späte Lage der Osterfeiertage und Osterferien bündelte die Übernachtungsnachfrage. Nicht zuletzt sorgte das Festival SPRING für gute Auslastung.

Der Juni entwickelte sich ebenfalls sehr positiv. Mehrere reiserelevante Feiertage und Brückentage – darunter Pfingsten und Fronleichnam – führten zu zusätzlichen Kurzreisen und verlängerten Wochenenden.

Besonders erfolgreich verlief schließlich der Dezember mit einem Übernachtungsplus von rund 19 Prozent. Winterliche Witterung ermöglichte einen für Willingen frühen Saisonstart direkt nach den Weihnachtstagen und sorgte für eine hohe Nachfrage zum Jahresende. Mit über 80.000 Übernachtungen gehörte der Monat zu den stärksten Dezember-Ergebnissen der vergangenen zehn Jahre – zuletzt wurde ein vergleichbarer Wert im Jahr 2011 erreicht.

Entwicklung der Auslandsmärkte

Die Zahl der internationalen Gäste stieg im Jahresverlauf leicht an, während die Übernachtungen aus dem Ausland etwas unter dem Vorjahr lagen. Dies ging vor allem auf das Konto der Niederländer, die von der Urlaubsdestination regelmäßig beworben werden. Damit setzte sich bei den Auslandsmärkten der Trend zu kürzeren Aufenthalten noch stärker fort als im Inland.

Investitionen stärken die Qualität

Ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung der Destination war 2025 die Eröffnung des neuen Lagunen-Erlebnisbades. Die Anlage erweitert das Angebot deutlich und stärkt die Aufenthaltsqualität.

Optimistischer Blick auf 2026

Durchgehend gute Wintersportbedingungen ermöglichen Skibetrieb bis mindestens in die erste Märzwoche. Wintersportler reisen sowohl als Tagesgäste als auch als Übernachtungsgäste an.

„Auch der Start in das Jahr 2026 verläuft vielversprechend“, weiß Norbert Lopatta. „Wir haben die richtigen Angebote und das Wetter spielt uns aktuell in die Karten.“ Über das Jahr hinweg rechnet der Tourismusdirektor mit zusätzlichen Impulsen durch das neue Lagunen-Erlebnisbad. Mit Angeboten für Erlebnis, Entspannung und Wellness spricht die Anlage unterschiedliche Gästebedürfnisse an und steigert die Aufenthaltsqualität.