Über und unter der Erde

Bauzeichner/Bauzeichnerin

Bauzeichner erstellen technische Zeichnungen für den Bau von Häusern, Brücken, Straßen und anderen Bauwerken. Sie erstellen auf Grundlage der von Ingenieuren und Architekten vorgegebenen Planungen und Berechnungen selbstständig Fertigungszeichnungen. Nach diesen Zeichnungen werden auf der Baustelle Leitungen verlegt, Straßen errichtet und Bauwerke erstellt. Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen drei Berufsbildern: Hochbau (Architektur), Ingenieurbau (Statik), sowie Tief-, Straßen und Landschaftsbau.

Gearbeitet wird überwiegend am Computer: Hier zeichnen Bauzeichner mit Hilfe von so genannten CADProgrammen Modelle von Bauwerken in 2- oder 3-D. Manchmal erstellen sie vorab Skizzen am Zeichenbrett.

Bauzeichner haben auch viel mit Zahlen zu tun: Sie berechnen zum Beispiel die genauen Abmessungen eines Bauvorhabens oder, wie hoch der Materialbedarf dafür ist. Und manchmal geht es auf die Baustelle, um zum Beispiel Vermessungen vorzunehmen.

Bei zwei Sauerländer Unternehmen der bundesweit tätigen BPM-Gruppe, der Wasser Umwelt Verkehr GmbH in Menden und der MOLL-prd GmbH & Co. KG in Schmallenberg, sind Bauzeichner/Bauzeichnerinnen im Tief-, Straßen- und Landschaftsbau gefragte Leute.

Marcel Drilling (21) aus Balve hat diese Ausbildung gerade dual, in Verbindung mit einem Studium als Bauingenieur an der Universität Siegen, abgeschlossen. Marcel Drilling wollte schon immer etwas entwerfen. Nach dem Abitur hat der Balver nach entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten gesucht und sich für die duale Ausbildung bei dem innovativen Mendener Dienstleistungsunternehmen entschieden. Die Wasser Umwelt Verkehr GmbH wurde 2001 aus dem Ingenieurbüro Volker Kresse heraus gegrün det, das bereits langjährige Erfahrungen in der Siedlungswasserwirtschaft, im Wasser- und Verkehrsbau vorweisen konnte. Die Tätigkeitsschwerpunkte umfassen Beratungsund Planungsleistungen sowie Bauleitungsaufgaben in den Bereichen Wasserwirtschaft, Wasserbau und Verkehrsbau. Zu den Auftraggebern gehören Kommunalverwaltungen, private Wirtschaftsunternehmen sowie Bau- und Erschließungsträger. Mit hoher Motivation ist Marcel Drilling in die dreijährige Ausbildung gegangen: „Man sieht zwar nicht, was man plant und vorbereitet, da speziell in unserer Branche die fertige Leistung meistens unter der Erde liegt. Gerade deshalb kommt es umso mehr auf eine perfekte und zuverlässige Planung an. Das motiviert mich jeden Tag“, berichtet Marcel Drilling begeistert. In seiner Freizeit strebt der junge Sauerländer in einem Musikorchester nach Perfektion.

Auch Geschäftsführer Markus Rüschenbaum (53) hat 1991 mit einer Ausbildung als Bauzeichner im Unternehmen begonnen. Ein Bauingenieurstudium an der FH Bielefeld schloss sich an. „Wir bilden jedes Jahr Bauzeichner und Bauzeichnerinnen aus und sind stets auf der Suche nach jungen Menschen, die einen kreativen, technischen Beruf mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten suchen. Unsere Mitarbeiter kommen in ein überschaubares, familienfreundliches Unternehmen mit interessanten und anspruchsvollen Projekten in ganz Deutschland.“ Gleiches gilt auch für das zweite Sauerländer Unternehmen innerhalb der BPM Gruppe, die Schmallenberger Planungsgesellschaft für Rohrvortrieb und Dükerbau MOLL-prd GmbH & Co. KG.