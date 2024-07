Wer Trauer nach einem schweren Verlust noch nicht selbst erleben musste, kann sich nur schwer in trauernde Menschen hineinversetzen. Er weiß auch nicht, zu was Trauer alles führen kann.

Die Trauerbegleiterin Iris Willecke engagiert sich seit Jahren für mehr Trauerwissen in unserer Gesellschaft. Mit ihrem Buch „Trauerwissen kurz und knapp – Was jeder über Trauer und den Umgang mit Trauernden wissen sollte“ möchte sie Menschen, die sich im Umgang mit Trauernden unsicher fühlen, Hilfestellungen an die Hand geben und wichtige Aufklärungsarbeit leisten. Sie hofft, dass sich dadurch Missverständnisse und Verletzungen von Trauernden durch ihr solziales Umfeld vermeiden lassen.

Quelle: WOLL Verlag

Weiter schreibt Iris Willecke im Vorwort des Buches: „Mich beschäftigt das Thema seit langem, denn viele der Schilderungen lassen erkennen, dass in unserer Gesellschaft schlichtweg zu wenig über Trauer bekannt ist. Wer selber noch nie einen schweren Verlust erlebt hat, kann sich in der Regel nicht gut in die Gefühle von Trauernden hineinversetzen und er weiß nichts von den vielfältigen Herausforderungen, denen trauernde Menschen täglich gegenüber stehen. Die klassischen Äußerungen, die Trauernde oft als verletzend empfinden, sollen eigentlich trösten. Wer sie ausspricht, meint es gut. Die Person weiß nicht, dass die Floskeln nicht helfen und sie hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht, was sie beim Trauernden auslösen können. Sie nutzt die Standardphrasen, weil sie ihr geläufig sind und sie nicht weiß, was sie sonst sagen oder tun soll. Oft wird auch versucht, die eigene Unsicherheit dahinter zu verbergen.“

Was jeder über Trauer und Trauernde wissen sollte

Was jeder über Trauer wissen sollte, wird von der Autorin auf 72 Seiten konkret beschrieben, ebenso, was es ganz am Anfang zu beachten gilt, was im ersten und nach dem ersten Trauerjahr wichtig ist und das Trauer mehr ist, als traurig zu sein. Unter der Überschrift „Trauerwissen in Bildern“ zeigt das Buch kurz und knapp die wichtigsten Punkte im Umgang mit Trauernden auf. Iris Willecke: „Ich möchte aufklären und Trauerwissen verbreiten, denn mich machen diese unnötigen Verletzungen von Trauernden durch ihr soziales Umfeld betroffen. Menschen, die trauern, brauchen Unterstützung und keine zusätzlichen Hürden auf ihrem eh schon schweren Trauerweg. In dem Buch beziehe ich mich auf die Trauer nach dem Tod einer nahestehenden, geliebten Person, wobei viele Punkte auch auf andere Trauersituationen übertragbar sind.„

Das Buch „Trauerwissen kurz und knapp“ ist in diesen Tagen im Sauerländer WOLL-Verlag erschienen. ISBN: 978-3-948496-83-8 – Preis: 5,90 Euro – www.woll-verlag.de