Über „Straßen, Häuser und Skulpturen“

Neuer Flyer „Historischer Stadtrundgang Schmallenberg“

Der Verkehrsverein Schmallenberg hat den attraktiven und kostenlosen Flyer „Historischer Stadtrundgang Schmallenberg“ in die Sprachen Deutsch und Niederländisch herausgegeben. Man beginnt diesen Rundgang von ca. 2,5 km bei der Geschichtssäule am Paul-Falke-Platz vor der Stadthalle.

Dort lernt man, dass Schmallenberg als kleine Siedlung von Handwerkern und Händlern neben der „Smalen Burg“ entstand, welche zum Schutze des Klosters Grafschaft angelegt würde. 1244 erhielt die Siedlung das Stadtrecht und wurde befestigt. Am 31. Oktober 1822 zerstörte der letzte große Stadtbrand über vier Fünftel alle Gebäude.

Zur Geburtsstunde

Diese Katastrophe wurde zur Geburtsstunde den neuen Schmallenberg, dass nach den damaligen klassizistischen Bauvorstellungen neu errichtet wurde. Ein dominierendes Stilmerkmal ist die Achsensymmetrie die die Bauweise der Häuser und auch die Anlage der Straßen prägt. An dieses einheitliche, gut erhaltene Stadtbild, verdankt Schmallenberg seinen Ruf als eine der schönsten Städte Nordrhein-Westfalens mit denkmalgeschütztem Stadtkern.

Ab der Geschichtssäule geht es auf eine Reise in die Vergangenheit bis zur Gründung der Stadt. Die Keimzelle liegt im heutigen Park am Zehnthofweg, am südlichsten Punkt der schmalen, von der Lenne umflossenen Höhenzuges. Unterwegs wird man informiert über der Textilindustrie, werden Schmuckstücke des klassizistischen Städtebaus beschrieben, der St. Alexanderkirche besucht und die Anekdoten der Floigenkasper und Breybalg erzählt.

Entlang der Wasserpforte und Gedenktafel an der Synagogestraße geht es wieder zurück. Dank des detaillierten Stadtplans kann man sich nicht verlaufen. Der Verkehrsverein hat noch einen Tipp: Beenden Sie diesen Rundgang in ein ausgezeichnetes Lokal oder gehen Sie auf Shoppingtour durch die exklusiven inhabergeführten Geschäfte. Info: Verkehrsverein, www.schmallenberg.info.

Met nieuwe flyer op historische wandeling door Schmallenberg



De Verkehrsverein (VVV) van Schmallenberg bracht de attractieve flyer “Historische Stadsrondgang” uit. Hiermee kan de bezoeker vanaf het Paul-Falke-Platz bij de stadshal een leerzame wandeling van 2,5 km maken door de kernstad Schmallenberg met ca. 6.400 inwoners.



Schmallenberg met zijn door vakwerkhuizen en leistenen wanden en daken gedomineerde stadsbeeld is in 1990 uitgeroepen tot een historische stadskern. Na de verwoestende brand van 31 oktober 1822 werd het volgens de toenmalige classicistische architectuurideeën opgebouwd langs twee parallel verlopende wegen (Ost- en Weststraße) en dwarsstraten. De flyer vertelt onderweg o.a. over de Schmallenberger textielindustrie, over de St. Alexanderkerk en het Smalen Haus achter het raadhuis, het enige gebouw, dat bij de brand gespaard bleef. Op de wandeling bezoekt men de plek, waar tussen 1180 en 1198 een burcht is gebouwd om het in Grafschaft gestichte klooster te beschermen. Na de wandeling kan men uitrusten in een van de horecagelegenheden en/of winkelen in de speciaalzaken. De gratis flyer is verkrijgbaar bij de Verkehrsverein Schmallenberg in het Toerismecentrum, Poststraße 7, Schmallenberg, www.schmallenberg.info.