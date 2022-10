Auf einen besonderen Vortrag weist der Dritte Ort Schmallenberg hin: Julius Bette referiert am Freitag, den 28. Oktober, um 19:00 Uhr im Saal des Holz- und Touristikzentrums, Poststraße 7 in Schmallenberg über Oppas alten Apfelbaum im Garten und was er sich dabei gedacht hat. Der Vortragsabend gehört in die neue Angebotsreihe des Dritten Ortes Schmallenberg, um den zukünftigen Standort im Holz- und Touristikzentrum als neuen Ort für Kultur und Begegnung zu etablieren.

Julius Bette ist überzeugter Naturschützer, fanatischer Apfelsortenfan und Bewunderer der deutschen Kulturlandschaft und beschäftigt sich seit seiner Masterarbeit intensiv mit allen Themen rund um den Apfelbaum.Mancherorts ist der rudimentäre Streuobstwiesengürtel, der vor der Intensivierung und Industrialisierung der Landwirtschaft nahezu jeden Ort umgab, noch zu erkennen. Die dort angepflanzten und liebevoll gepflegten Obstbäume waren ein entscheidender Bestandteil der früheren Ernährung. Heute sind die Äpfel aus dem Supermarkt zur Gewohnheit geworden. Glänzend, groß, süß, – makellos liegen sie aufgereiht im Regal. Hier können die Äpfel aus dem Garten oft nicht mithalten. Doch meistens ist der Wert von Etwas nicht auf den ersten Blick erkennbar, denn viele der über 2000 verschiedenen Apfelsorten alleine in Deutschland sind gar nicht für den direkten Verzehr geeignet und besitzen eine ganz andere Anwendungsform, zum Beispiel als Cider-, Back-, Brand, Mus- oder Mostapfel. Dazu kommen die Ernte- und Lagerzeiten, die bei einigen Apfelsorten in Vergessenheit geraten sind. Julius Bette teilt sein Wissen über die Veredlung eines Apfelbaums, die Vielfalt der Sorten, die Lagerung und vieles mehr rund um den Apfelbaum.

Vor dem Vortrag stellt der ehemalige Stadtförster Siegfried Hunker kurz das Projekt „Bürgerwald Schmallenberg“ vor. Vor der Auftaktveranstaltung „Wir pflanzen den Bürgerwald“ am 29. Oktober berichtet er über die geplanten Pflanzaktionen, die gemeinnützige Gesellschaft WaldLokal als Partner, die Möglichkeiten zur Mitgestaltung des Bürgerwaldes, und welche zukunftsfähigen Baumarten angepflanzt werden. Der Eintritt ist frei, um eine vorherige Anmeldung im Kulturbüro der Stadt Schmallenberg unterkulturbuero@schmallenberg.de oder per Tel.: 02972 / 980244 wird gebeten. Mehr Informationen zum Dritten Ort Schmallenberg sind unter www.dritter-ort-schmallenberg.de zu finden.

Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Projekt „DRITTE ORTE – HÄUSER FÜR KULTUR UND BEGEGNUNG IM LÄNDLICHEN RAUM“.