Über den Wolken: Ein Himmel voller Ballone

Mehr als nur heiße Luft: Wenn der Himmel über Warstein voller Ballone ist und der Eulen-Ballon fröhlich neben dem Bierglas schwebt, ist Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM). Für mehr als eine Woche gleiten dann mehr als 100 Ballone gleichzeitig in unterschiedlichsten Formen am nordrhein-westfälischen Himmel.

Neben den Ballonen in klassischer runder Form, gehören besonders die Sonderformen zu den Publikumslieblingen. In diesem Jahr startet erstmals der „Cheers“ der Warsteiner Brauerei, bestehend aus sechs Warsteiner Tulpen, die 96-fach vergrößert auf einem Tablett stehen. Aber auch eine Sonnenblume, eine Lokomotive und ein Tankwart werden an den Start gehen.

Um die Warsteiner Internationale Montgolfiade zu diesem Ballon-Festival zu machen, reisen bis zu 200 Ballon-Piloten aus der ganzen Welt an. Und natürlich dürfen die bis zu 100.000 erwarteten Gäste aus nah und fern auch mit diesen Ballonen fahren. Ein buntes Programm für die ganze Familie, bestehend aus einer Kirmes und Festzelt mit Musik, macht die WIM zu einem einmaligen Ballon-Spektakel, wie es in Europa seinesgleichen sucht.

Und in Warstein ist nicht nur die Vorfreude auf die diesjährige Veranstaltung groß, sondern auch auf das dreißigste Jubiläum. Die erste Montgolfiade wurde 1986 von dem damaligen Brauerei-Inhaber und Ballonfahrer Albert Cramer ins Leben gerufen. War sie zu Beginn erst eine lokale Veranstaltung, etablierte sie sich mit den Jahren zum größten jährlich stattfindenden Ballonfestival Europas. Auch Brauerei-Inhaberin Catharina Cramer freut sich sehr auf die bevorstehende Montgolfiade: „Die Liebe zur Montgolfiade wurde mir von meinem Vater sozusagen in die Wiege gelegt. Nach drei Jahren ohne WIM kann ich es, wie so viele Besucher kaum mehr abwarten, an den lauen Sommerabenden im September die vielen bunten Ballone in den Himmel steigen zu sehen.“

Veranstaltungsdetails

Für die Jubiläums-WIM vom 1. bis 9. September 2023 können Ballonfahrten sowie Tickets für den VIP-Club Happy Ballooning unter www.warsteiner-wim.degebucht werden. Dort ist auch das aktuelle Programm der Montgolfiade zu finden. Am Sonntag, den 3. September, bietet der VIP-Club ab 10:30 Uhr einen ausgiebigen und reichhaltigen Brunch für die ganze Familie an. Für weitere Fragen steht das WIM-Team gern unter 02902 88 1400 oder montgolfiade@warsteiner.com zur Verfügung.

Sie interessieren sich für eine Berichterstattung direkt von dem Montgolfiadengelände? Bei Presseakkreditierungswünschen zur WIM richten Sie sich bitte direkt an: presse@warsteiner.com

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) ist das größte jährlich stattfindende Ballonfestival Europas. Seit 1986 treffen sich Ballonfahrer aus aller Welt zu dem Großereignis im sauerländischen Warstein. Seit 1996 findet das Festival jährlich statt. Zur 30. WIM werden vom 1. bis 9. September 2023 bis zu 200 Ballonpiloten und bis zu 100.000 Zuschauer erwartet. Organisator der WIM ist die Warsteiner Internationale Montgolfiade GmbH mit dem Geschäftsführer Uwe Wendt. Titelsponsor der Veranstaltung ist die Warsteiner Brauerei.