Über den Tellerrand geschaut

Die Auszubildenden und die Ausbildungsbetriebe ziehen eine positive Bilanz: Der zweiwöchige Azubi-Austausch der „Sterne im Sauerland“ war ein voller Erfolg.

„Die Sterne im Sauerland“ bieten ihren Auszubildenden ab dem zweiten Lehrjahr in einer konzertierten Aktion einmal im Jahr die Möglichkeit eines Praktikums in einem anderen Kooperationsbetrieb.

Dieser eins-zu-eins Azubi-Austausch eröffnet den Teilnehmenden einen Blick hinter die Kulissen eines anderen Hotelteams. Grundsätzlich sind die Tätigkeiten natürlich gleich, Abläufe jedoch können ganz anders organisiert sein. Außerdem ist es immer spannend, andere „Sterne“-Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und mit ihnen über ihre beruflichen Erfahrungen zu sprechen.

Auch Gasthof Schütte hat an dem Programm teilgenommen. „Für uns ist das eine sehr wertvolle Aktion. Die Erfahrungen, die unsere Azubis bei den Kollegen sammeln, erweitern ihren Blickwinkel. Und wir profitieren von den Hinweisen, was wir im eigenen Betrieb gut machen oder was wir auch verbessern können.“ sagt Anne Schütte.

Mitarbeit im Service und im Housekeeping

Alina und Rosalie, beide vom Gasthof Schütte, waren als Praktikantinnen im Jagdhaus Wiese bzw. im Hotel Rimberg. Sie konnten das bisher Gelernte u.a. im Service und im Housekeeping einbringen.

Alina ist sehr zufrieden. „Natürlich ist es zuerst ungewohnt, in einem anderen Hotel zu sein. Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich mit dem, was ich schon gelernt habe, durchaus etwas zum Team beitragen konnte. Ein gutes Gefühl.“

Auch Rosalie ist froh, am Austausch teilgenommen zu haben. „Eine tolle Erfahrung! Meinem Selbstbewusstsein haben diese zwei Wochen sehr gut getan. Vorher war ich schon etwas unsicher, wie ich mich in einem anderen Hotel und einem anderen Team zurechtfinden werde.“

Praktikum als wichtiger Ausbildungsbestandteil

Auch im kommenden Jahr wird es wieder den gemeinsamen „Sterne“-Azubi-Austausch geben. Darüber hinaus haben Auszubildende je nach Interesse die Möglichkeit, auch unterjährig ein Praktikum in einem „Sterne“-Hotel zu absolvieren. In diesem Fall stimmen sich die betreffenden Hotels für die Organisation individuell ab.

Bild 1 Alina (rechts) mit Estelle im Jagdhaus Wiese

Bild 2 Rosalie beim Housekeeping-Einsatz im Hotel Rimberg

