Über 700 Läufer beim Sauerland-Höhenflug-Trailrun erwartet

Rund drei Wochen vor dem Startschuss zeichnet sich erneut eine starke Resonanz ab: Bereits jetzt haben sich mehr 550 Läuferinnen und Läufer angemeldet, insgesamt rechnen die Veranstalter mit bis zu 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Informationen und Anmeldung sind weiterhin online unter www.hoehenflug-trailrun.de möglich.

Der Sauerland-Höhenflug-Trailrun zählt seit Jahren zu den beliebtesten Trailrunning-Events in Nordrhein-Westfalen. Die abwechslungsreichen Strecken führen über die schönsten Abschnitte des Sauerland-Höhenflugs rund um Sundern-Hagen und begeistern mit einzigartigen Panoramaausblicken, anspruchsvollen Trails und eindrucksvollen Naturpassagen.

Angeboten werden in diesem Jahr die klassischen Distanzen über 5 Kilometer, 10 Kilometer sowie der Halbmarathon über 21,1 Kilometer. Ergänzt wird das Programm durch mehrere Schüler- und Bambiniläufe für den Nachwuchs. Start und Ziel befinden sich erneut am Mega-Sports-Center in Sundern-Hagen.

Für die Halbmarathon-Starter gibt es hochwertige Trailrun-Socken als Teilnehmergeschenk, während sich alle Starterinnen und Starter über 5 und 10 Kilometer auf ein Duschgel freuen dürfen – jeweils nur solange der Vorrat reicht. Zudem warten hochwertige Pokale, Medaillen und Urkunden auf die erfolgreichen Finisherinnen und Finisher.

Auch abseits der Strecke erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein attraktives Rahmenprogramm: Leckere Pasta, Kaffee und Kuchen für die passende Stärkung. Für Familien und Kinder steht außerdem eine Hüpfburg bereit, sodass der Trailrun auch abseits des sportlichen Wettkampfs ein Erlebnis für die ganze Familie werden soll.

Die Organisatoren des Sauerland-Höhenflug-Trailrun 2026 empfehlen eine frühzeitige Anmeldung, da mit einem deutlichen Teilnehmerzuwachs gerechnet wird. Weitere Informationen zu Strecken, Zeitplan und Anmeldung gibt es unter www.hoehenflug-trailrun.de