Ü66-Tanzparty in Arnsberg

Ein Abend voller Lebensfreude

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Fachstelle Zukunft Alter in Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Arnsberg, dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Region Südwestfalen und der tanzfabrik Tanzschule Marohn. Ziel der Veranstaltung war es, Menschen ab 66 Jahren Raum für Bewegung, Begegnung und gemeinsames Feiern zu bieten. Nach der Eröffnung durch den Seniorentanzkreis Neheim des DRK, der zwei Tänze präsentierte und im Anschluss zum Mitmachen einlud, wurde die Tanzfläche schnell zum Mittelpunkt des Abends.

Zu Schlagern, Evergreens und Oldies – aufgelegt von DJ Bernhard Ringlage aus Essen – wurde ausgelassen getanzt. Auch persönliche Musikwünsche fanden Berücksichtigung. Die Gäste, die im Alter von etwa 60 bis 92 Jahre waren, nutzten die Gelegenheit nicht nur zum Tanzen, sondern auch zum Austausch und geselligen Beisammensein.

Die Begeisterung war groß: „Als ich auf der Tanzfläche war, hab ich all meine Sorgen vergessen!“, berichtete eine Besucherin. Eine andere ergänzte mit Blick auf den Veranstaltungsort: „Das ist für mich wie nach Hause zu kommen“, sagte sie – und erinnerte sich daran, hier bereits vor Jahrzehnten getanzt zu haben.

Nach mehreren Stunden war beim Abschied für viele klar: Diese Veranstaltung muss wiederholt werden. Die Ü66-Tanzparty setzte ein starkes Zeichen für Lebensfreude, Gemeinschaft und aktive Teilhabe im Alter.

Und tatsächlich plant die Tanzschule weiter und möchte an diese positiven Erfahrungen anknüpfen. Im Herbst soll die nächste Party stattfinden, der Termin steht bereits fest: 8. Oktober, 17 – 19.30 Uhr.