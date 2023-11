Typisch Sauerland – das landet zu Weihnachten unter dem Baum

Die Sauerländer sind für ihre Liebe zu Traditionen bekannt. Bei der Beschaffung der Weihnachtsgeschenke sind die Weihnachtsmärkte vor Ort eine beliebte Anlaufstelle. Hier gibt es vom Kunsthandwerk bis hin zu Naschereien alles, was die heiligen Tage schöner macht. Was aber sind typische Geschenke in der Region? Wir haben ein paar tolle Anregungen zusammengefasst, um aus dem Herzen Sauerlands zu schenken.



Durch ihre Herzlichkeit ist es den Menschen im Sauerland wichtig, auch Freunde und Verwandte außerhalb der Region zu beglücken. Es gehört daher zu den Trends, dass Menschen zu Weihnachten Blumen verschicken um zu zeigen, dass aneinander gedacht wird. Ein liebevoll gewähltes Blumenarrangement ist eine stilvolle Aufmerksamkeit, die auch aus der Ferne gut ankommt.

Das Sauerland ist Heimatliebe pur und mit einem individuellen Kalender wird diese Liebe weiterverschenkt. Weihnachten ist der perfekte Zeitpunkt, wann es Sinn macht Kalender für das nächste Jahr zu verschicken. Es gibt eine tolle Auswahl mit Fotomotiven aus der Region. Besonders kreative Köpfe nutzen kein vordefiniertes Modell, sondern gestalten ihren Sauerland-Kalender ganz einfach selbst. Bei jedem Spaziergang gibt es die Möglichkeit Fotos zu schießen und diese später in einem Kalender zur Geltung zu bringen.

Monopoly ist das beliebteste Brettspiel überhaupt und sorgt seit Jahren für Freude und Abwechslung. Mittlerweile gibt es den beliebten Titel auch in der Sauerland-Edition, was den Menschen hier ein Hochgenuss ist. Dieses Geschenk eignet sich nicht nur für waschechte Sauerländer, sondern auch für entferntere Freunde, die ein Stück der eigenen Heimat bekommen sollen. Die Spielweise ist identisch wie beim klassischen Monopoly, dafür ist der Druck aber im typischen Sauerland-Stil gehalten. Faszinierende Bilder aus der Welt der Region sorgen für ein heimeliges Wohlgefühl beim Spiel.

Die Sauerländer haben beim Schenken oft das Bedürfnis, ihren Lieben die eigene Heimat näherzubringen. Eventgeschenke aus der Gegend sind ein kleines Highlight und vor allem die Heißluftballonfahrt über die beeindruckenden Wälder und Naturelemente haben sich bewährt. Klar ist, dass dieses Präsent nur Mutige anspricht. Wer unter Höhenangst leidet, wird auch die schöne Aussicht im Ballon nicht genießen können. Alle Menschen, die gern hoch hinaus kommen, werden sich über das faszinierende Geschenk, dass rund ums ganze Jahr eingelöst werden kann, sicherlich freuen.

Ob westfälisches Pumpernickel oder Knochenwurst – es gibt einige Highlights, die zur Sauerländer Küche dazugehören. Für Fans der gepflegten Kulinarik ist ein Präsentkorb mit Leckereien eine optimale Geschenkidee, die weit über typische Pralinen hinausgeht. Wer den lokalen Handel fördern möchte, kann in verschiedenen kleinen Shops einkaufen und den Korb selbst befüllen. Es gibt in der Vorweihnachtszeit aber auch in einigen Geschäften die Möglichkeit, fertige Präsentkörbe zusammenstellen zu lassen. Der Vorteil hierbei ist, dass es weniger Arbeit macht und garantiert nur Leckereien mit hoher Beliebtheit enthalten sind. Ein kulinarischer Kick, der die Liebe zum Sauerland an Weihnachten unter den Baum bringt.