TuS Rumbeck startet mit starker Jugend in die Leichtathletik-Saison

„Kann sein, dass es leichter ist, einen Sack Flöhe zu hüten – aber längst nicht so schön“, sagt Trainerin Elisa Kräling augenzwinkernd mit Blick auf die jüngsten Sportlerinnen und Sportler. „Die Kleinsten haben einen großen Bewegungsdrang, vieles ist spielerisch – und trotzdem ist der Ehrgeiz schon früh spürbar. Gemeinsam mit ihren Trainerkolleginnen Lena Voß, Pia Grossert und Sabine Goers prägt sie eine Abteilung, die nicht nur sportliche Ziele verfolgt, sondern vor allem den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das wird auch im Gespräch deutlich: Die Leichtathletik in Rumbeck steht für eine klare sportliche Ausrichtung, aber ebenso für Teamgeist, Freude und eine nachhaltige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Nach einer intensiven Hallensaison beginnt die Freiluftsaison traditionell mit den ersten Läufen des Volksbank Sauerland LaufCups. Bereits hier konnte der TuS mit 31 Anmeldungen einen neuen Teilnehmerrekord aufstellen. Für sechs ältere Athletinnen und Athleten startet die Saison sogar mit einem Trainingslager in Latsch (Südtirol) gemeinsam mit dem LAC Veltins Hochsauerland.

Erster Kinderleichtathletik-Wettkampf

Ein erster Höhepunkt steht am 18. April an: Dann richtet der TuS Rumbeck seinen eigenen Kinderleichtathletik-Wettkampf aus – ein wichtiger Termin für den Nachwuchs und ein gelungener Auftakt in die Saison. Auch sportlich hat sich die Abteilung einiges vorgenommen. Neben der Teilnahme an westfälischen Meisterschaften der Altersklassen U14 und U16 steht das FLVW-Team-Finale im Fokus. Besonders spannend: Drei Athletinnen des Jahrgangs 2012 haben die Chance, sich mit der 4×100-Meter-Staffel für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren – ein möglicher Meilenstein für den Verein.

Ein zentrales Fundament des Erfolgs ist die konsequente Nachwuchsarbeit. Aktuell zählt die Abteilung 86 aktive Athletinnen und Athleten und gehört damit zu den größten im Hochsauerland. Gerade bei den Jüngsten setzt der TuS auf eine spielerische Heranführung an die Leichtathletik. Laufen, Springen und Werfen werden altersgerecht vermittelt – ohne frühzeitige Spezialisierung, dafür mit viel Abwechslung und Spaß. Mit zunehmendem Alter rücken Technik, individuelle Förderung und Wettkämpfe stärker in den Fokus. Dabei reicht das Angebot vom Breitensport bis hin zum leistungsorientierten Training auf Meisterschaftsniveau. Unterstützung erhalten viele Jugendliche zusätzlich durch Angebote des LAC Veltins Hochsauerland, etwa bei Trainingslagern oder gemeinsamen Maßnahmen.

Quelle: CM Creative

Starker Teamgeist als Erfolgsfaktor

Getragen wird die Abteilung von vier ausgebildeten Trainerinnen, die ihre Arbeit mit viel Engagement und Fachwissen ausüben. Regelmäßiger Austausch, klare Strukturen und kontinuierliche Fortbildung sorgen dafür, dass alle Altersklassen optimal betreut werden. Auch das Vereinsleben kommt nicht zu kurz: Gemeinsame Aktionen wie Weihnachtsfeiern, Trainingswochenenden oder das Sportabzeichen stärken den Zusammenhalt. „Bei uns gehört es einfach dazu, sich gegenseitig zu unterstützen und anzufeuern“, beschreibt das Trainerteam die Atmosphäre.

Für die Zukunft wünschen sich die Verantwortlichen vor allem, die starke Mitgliederzahl zu halten und die positive Entwicklung fortzusetzen. Gleichzeitig besteht der Wunsch nach besseren Trainingsbedingungen, um die sportlichen Leistungen weiter auszubauen. Eines wird dabei immer im Mittelpunkt stehen: die Freude an der Bewegung. „Leichtathletik ist unglaublich vielseitig. Jedes Kind kann hier seine Stärken entdecken und sich entwickeln – sportlich und persönlich“, betont das Trainerteam.

Interessierte Kinder und Jugendliche sind jederzeit willkommen.

Quelle: CM Creative

Infos und Kontakt:

lena.voss@tus-rumbeck.com

sabine.goers@tus-rumbeck.com

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