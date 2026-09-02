Türen auf mit der Maus im Südsauerlandmuseum

Auch in diesem Jahr lädt die Sendung mit der Maus am 3.10. ihre großen und kleinen Fans ein, kostenlos hinter verschiedene Türen zu schauen. Dieses Jahr beteiligt sich erstmalig das Südsauerlandmuseum in Attendorn an dieser Aktion.

Zwischen 11 und 15 Uhr wird dort der Blick der Mausfans mit Hilfe einer Bingokarte vor allem auf altertümliche kleine Wunder aus der Lebenswelt der Kinder gelenkt. Zu entdecken gibt es beispielsweise tolle kleine Nachbauten von Segelschiffen, historisches Spielzeug, das Modell der Burg Schnellenberg, eine echte Ritterrüstung und Knochen eines Höhlenbären aus der Attahöhle. Die Bingokarte zeigt dabei auf 4×4 bzw. 3×3 Feldern Bilder von diesen kleinen Wundern.

Finden die BesucherInnen das Exponat in der Ausstellung tragen sie die dazugehörige Nummer auf der Bingokarte im passenden Feld ein. Wer ein Bingo schafft oder sogar die ganze Karte ausfüllen kann, holt sich eine Belohnung an der Museumskasse. Anliegen ist hierbei vor allem ein sehr niederschwelliges Bekanntmachen der Kinder mit dem Lernort Museum. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Die Aufsicht liegt bei den Eltern.