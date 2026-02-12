Türen auf für deine Zukunft: Tag der offenen Tür im Kolping-Bildungszentrum Olsberg

An beiden Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Informationsveranstaltungen, persönlichen Beratungsgesprächen sowie spannenden Einblicken in die Bereiche berufliche Qualifizierung, Umschulung und MINT-Förderung. Darüber hinaus werden Fachräume, Werkstätten und Unterrichtsräume geöffnet, sodass Interessierte praxisnahe Eindrücke aus unterschiedlichen Bildungsgängen gewinnen können.

Die Kolping-Bildungszentren in Südwestfalen bieten ein breites Spektrum an Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten an den Standorten Arnsberg, Meschede und Olsberg an. Dazu gehören berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen als Einstieg in die Berufswelt nach der Schule, berufliche Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene, sowie auch Bewerbungsberatung und Coachings rund um Bewerbungsunterlagen und Vorstellungsgespräche.

Auch Unternehmen profitieren von dem Angebot der Kolping-Bildungszentren: Betriebe werden gezielt dabei unterstützt, ihre Belegschaft weiterzuqualifizieren, sowohl im Hinblick auf betriebliche Anforderungen als auch zur langfristigen Fachkräftesicherung. Das Angebot hilft Unternehmen dabei, passende Qualifizierungswege und Fördermöglichkeiten für Mitarbeitende zu finden. Dafür gibt es eine Vielzahl von Fachkursen, wie praxisnahe Grund- und Spezialkurse in Metall-, Elektro- und Steuerungstechnik, Schweißkurse inklusive optionaler Schweißprüfungen, Zertifizierungen wie den Flurförderschein oder Fach- und Prüfungsvorbereitung für Auszubildende und Mitarbeiter.

Der Tag der offenen Tür bietet die ideale Gelegenheit, den Standort Olsberg persönlich kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und sich umfassend beraten zu lassen.

Weitere Informationen zu den Angeboten der Kolping Bildungszentren in Südwestfalen sind auf der Website zu finden: https://www.kolping-suedwestfalen.de/.