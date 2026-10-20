Trotz Dauerregen: Erfolgreiche Premiere für „OLSBERG BEWEGT by Volksbank Brilon“

Nachdem die Veranstaltung im Juni wegen extremer Hitze verschoben werden musste, konnte sie nun erfolgreich stattfinden.

Den Auftakt machten der Bambini- und Schülerlauf mit mehr als 220 Kindern. Jedes Kind erhielt eine von der Firma Pieper Holz gespendete Medaille. Auch die Ruhrauen-Läufe stießen auf große Resonanz: Mehr als 190 Teilnehmende gingen beim 4,5-Kilometer-Lauf by Josefsheim an den Start, mehr als 60 beim 9,0-Kilometer-Lauf by O+NETZWERK. Beim längeren Lauf standen zudem mehr als 23 Staffeln mit jeweils vier Personen gemeinsam auf der Strecke.

Ob laufend, gehend oder mit dem Rollstuhl: Im Mittelpunkt standen nicht Bestzeiten, sondern die Freude an der Bewegung und das gemeinsame Erlebnis. Die Premiere zeigte, wie Sport Menschen unabhängig von Alter, Leistungsniveau und individuellen Voraussetzungen verbindet.

Quelle: Lennard Rosenkranz Ein bunt gemischtes Starterfeld vor dem 4,5 km -Ruhrauenlauf by Josefsheim.

Bürgermeister dankt Helfenden und Unterstützern

Bürgermeister Patrick Potthoff würdigte das Engagement aller Beteiligten: „Dass sich so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotz des durchgehenden Regens auf den Weg gemacht haben, freut mich ganz besonders.“ Sein Dank galt insbesondere den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Vereinen, Unternehmen und weiteren Unterstützern. Sie hätten dazu beigetragen, dass „OLSBERG BEWEGT“ mehr als eine Laufveranstaltung geworden sei: ein gemeinschaftliches Erlebnis, bei dem Inklusion selbstverständlich gelebt werde.

Für einen reibungslosen Ablauf sorgten zahlreiche Partner: Das TSV BikeTeam sicherte die Läufe mit Safety-Bikes ab, das Josefsheim übernahm die Getränkeversorgung an der Strecke und die Schützenbruderschaft St. Sebastian Bigge kümmerte sich um Speisen und Getränke vor Ort. Hans-Joachim Meier unterstützte als Moderator und Mitorganisator, RaceResult unter Leitung von Stephan Werland übernahm die Zeitnahme. Göddecke Holzbau errichtete eine zusätzliche provisorische Fußgängerbrücke in die Ruhraue. Trainerinnen von DEIN STUDIO bereiteten die Teilnehmenden mit einem Warm-up auf die Läufe vor.

Quelle: Lennard Rosenkranz So sehen Siegerinnen und Sieger aus: Die Gewinnerteams des 9,0 km Staffellaufs by O+NETZWERK erhielten ihre Pokale und Urkunden. Herzlichen Glückwunsch an die Teams DEIN STUDIO 1 (1. Platz), DEIN STUDIO 3 (2. Platz) und LZ Bigge Olsberg (3. Platz).

Starke Sponsoren tragen die Premiere

Als Namenspartner unterstützte die Volksbank Brilon die Veranstaltung. Zu den Goldpartnern gehörten die Mitglieder der Unternehmensinitiative O+NETZWERK: Hans Müller GmbH, HSK Duschkabinenbau KG, Josefsheim gGmbH, Körling Interiors GmbH & Co. KG, Maiworm Großküchentechnik GmbH & Co. KG, Mayr-Melnhof Holz Olsberg GmbH, Olsberg GmbH, Pieper-Holz GmbH und Dieter Wiegelmann GmbH.

Silberpartner waren Göddecke Holzbau GmbH und Provinzial Mues & Köster OHG. Als Bronzepartner engagierten sich Lobbe Holding GmbH & Co. KG und Forstbetrieb Claus Kussmann.

Die Organisatoren ziehen trotz der widrigen Wetterbedingungen eine positive Bilanz. Die große Beteiligung und das Engagement aller Beteiligten bilden eine gute Grundlage, um das inklusive Sportereignis weiterzuentwickeln und für die Zukunft zu gestalten.