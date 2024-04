Tropfsteinfotos

Sonderführungen für Fotografen in der Bilsteinhöhle

Tropfsteinhöhlen gehören zu den bekanntesten Attraktionen des Sauerlandes. Stetes Tropfen von stark kalkhaltigem Wasser lässt über Jahrtausende Tropfsteine entstehen, so auch in den bekanntesten Höhlen des Sauerlandes: der Attahöhle in Attendorn, der Reckenhöhle im Hönnetal und der Dechenhöhle bei Iserlohn. Leider ist die Reckenhöhle zurzeit geschlossen und in den anderen beiden Höhlen ist das Fotografieren nicht erlaubt. Anders in der Bilsteinhöhle bei Warstein. Dort werden sogar spezielle Führungen für Fotografen angeboten.



Die 1887 entdeckte Tropfsteinhöhle bietet auf 400 Metern ausgebautem Weg eine abwechslungsreiche Fotostrecke: viele verschiedene Strukturen, intensive Farbverläufe und über Jahrtausende hinweg gewachsene Tropfsteine. In der Bilsteinhöhle ist das Licht sehr bewusst inszeniert, so dass Fotografen auf ihre Kosten kommen. Ein Stativ sollten sie aber auf jeden Fall mitbringen. Da Fotografen meist deutlich mehr Zeit benötigen als normale Höhlenbesucher, bietet das Team der Bilsteinhöhle an, vor oder nach den regulären Öffnungszeiten spezielle Führungen für Fotografen zu buchen. Eine solche Tour dauert mindestens eine Stunde, kann aber nach vorheriger Absprache auch verlängert werden. Die Fotoführungen werden für ein bis vier Personen angeboten, so dass auch Einzelpersonen nicht auf Gleichgesinnte warten müssen. Eine Voranmeldung ist zwingend nötig.



Die Betriebsleiterin Lena Hoffeld fotografiert selbst recht gerne und übernimmt, wenn möglich, die Fotoführungen selbst. Ein paar Tipps hat sie immer parat: „Neben der Fotoausrüstung – die gerne auch ein Makroobjektiv enthalten kann – bitte auch passende Kleidung anziehen. In der Höhle sind es das ganze Jahr über zwischen 7 °C und 9 °C. Hier und es ist etwas lehmig. Besonders große oder tollpatschige Menschen sollten vielleicht auch einen Schutzhelm mitbringen.“ Eine Helmpflicht besteht aber nicht.



Infos zur Buchung der speziellen Fotoführungen:

Dauer: eine Stunde (in Ausnahmefällen auch um 30 bis 60 Minuten verlängerbar)

Preis auf Anfrage (hängt von der Dauer der Fotoführung ab)

Teilnehmerzahl: eine Person, maximal vier Personen

Anmeldung: nur mit Anmeldung möglich! Unter 02902/2731 oder info@bilsteintal.de

(Je früher die Anfrage erfolgt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Termine möglich sind.)

Ansprechpartnerin: Lena Hoffeld

Zeiten: am besten unter der Woche; in den Ferien, an Feiertagen oder Wochenenden schwierig; tendenziell eher in den „Randlagen“ der Öffnungszeiten, meist passt es morgens ab 9.15 Uhr sehr gut

Öffnungszeiten: April – Oktober: 9 Uhr bis 17 Uhr / November – März: 10 Uhr bis 16 Uhr



Webseite: http://www.bilsteintal.de/Bilsteinhoehle.html