Triathlon Weltmeisterschaft

Sauerländer Leonard Arnold gemeinsam mit Olympiasieger Jan Frodeno und Weltmeister Patrick Lange am Start

Lokomotive Arnold Supporters Club mit vielen Unterstützern

Am vergangenen Sonntag, 10. September, stand ein junger Sportler aus dem Sauerland im internationalen Blickfeld. Die weltbesten Triathleten über die Langdistanz traten in Nizza gegeneinander an, um einen neuen Weltmeister zu küren. Erstmals wurde die Weltmeisterschaft der Männer in Frankreich an der Côte d‘Azur anstatt auf Hawaii ausgetragen. Während bei den Altersklassenathleten mehr als 2000 Sportler am Start waren, gab es insgesamt nur 55 Startplätze für Profi-Triathleten – darunter Leonard Arnold aus Sundern-Hagen.

Zum Favoritenkreis gehörten der Olympiasieger und Weltmeister Jan Frodeno, der in den Jahren 2015, 2016 und 2019 den Weltmeistertitel über die Langdistanz in Hawaii gewann, sowie Patrick Lange, Sieger Ironman WM 2017 und 2018. Beide Triathleten zählen zu den Besten ihres Sports und haben den Triathlon über Jahre entscheidend mitgeprägt. Während diese beiden ihre Karriere dieses Jahr beenden, gab der Sauerländer Leonard Arnold sein WMDebüt. Gleich mit seiner ersten Langdistanz im Juli dieses Jahres sicherte er sich eine der wenigen Startberechtigungen für die WM in Frankreich. Bei dem wichtigsten Rennen der Triathlon-Welt stand er in einem erlesenen Feld: Neben Lange und Frodeno, die bereits einen Ironman in Nizza gewinnen konnten, war der Franzose Sam Laidlow einer der Titelanwärter. Weitere Deutsche am Start: Franz Löschke und Jonas Hoffmann, der ebenfalls sein WM-Debüt gab.

Zum Zeitpunkt der Druckabgabe dieses WOLL-Magazins hatte die Weltmeisterschaft noch nicht stattgefunden. Welche Platzierung der Sauerländer Leonard Arnold letztendlich bei seinem ersten Weltmeisterschafts-Wettkampf errang, kann der Tagespresse und den einschlägigen Sportportalen entnommen werden.

Für die richtige Motivation vor und während der WM sorgten „Friends & Family“, die Leo, wie er genannt wird, über den „Lokomotive Arnold Supporters Club“ fördern. Über 50 Unterstützer waren sprichwörtlich hautnah dabei, als der 28-Jährige in Nizza startete. Alle Namen der „Supporter“ stehen auf dem Rennanzug des Athleten. Trainer Daniel Appelhans: „Leo hat sich bestmöglich auf die WM vorbereitet. Nach drei Wochen Höhentrainingslager in Livigno ist er seit Tagen bereits in der Nähe von Nizza und nutzt die letzten Tage, um die Strecke genau unter die Lupe zu nehmen.“

Dank der großen Unterstützung des Supporters Club, Hauptsponsor SKS Germany sowie der Sunderner Unternehmen Schulte Duschkabinenbau, Art of Cryo, Sorpetaler Fensterbau und Schulte Lagertechnik, konnten professionelle Rahmenbedingungen für den Profi-Triathleten geschaffen werden. Die notwendige und wichtige Mobilität seit Anfang August bis nach der WM garantiert zudem ein VW T7 Bulli, der vom Autohaus Hoffmann zur Verfügung gestellt wird.

Weitere Infos:

https://leonardarnold.com/

https://www.instagram.com/leo_arno_/