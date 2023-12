Trends in der Mode für Schuhe in Übergröße

Modische Schuhe in Übergrößen zu finden, gerät oftmals zu einer besonderen Herausforderung. Das Deutsche Schuhinstituts hat in einer Untersuchung herausgefunden, dass die Schuhgrößen 38 und 39 von rund 22 Prozent aller Frauen und damit am häufigsten getragen werden. Bei Männern führt die Schuhgröße 42 die Rangliste an. Auch wer deutlich darüber liegt, muss auf trendige, gut passende Schuhe nicht verzichten.

Angebot an Schuhen in Übergrößen begrenzt

Wer auf großem Fuß lebt, sieht sich mit einem spezifischen Problem konfrontiert. Die meisten Schuhgeschäfte legen ihren Fokus auf die gängigen Größen und dekorieren ihre Schaufenster entsprechend. Wenn das in der Auslage erspähte Modell nicht in Übergröße verfügbar ist, kann der Einkaufsbummel schnell in Frust ausarten.

Quelle: Pixabay Foto: Pexels auf Pixabay



Sind Übergrößen präsent, dann entsprechen sie häufig nicht den modischen Vorstellungen der Kundinnen und Kunden. Sie kommen recht bieder daher und scheinen aktuellen Trends nur zögerlich zu folgen. Einige Händler haben die Nische jedoch für sich entdeckt und sich auf modische Schuhe in Übergrößen spezialisiert. Erhältlich sind sie zum Beispiel im Horsch Shop.

Praxistauglichkeit und Komfort liegen im Trend

Die internationalen Modedesigner stellen ihre Bodenhaftung unter Beweis. So bestimmen Komfort und Minimalismus die aktuellen Schuhtrends, und das gilt auch für Übergrößen. Die führenden Influencerinnen haben androgyne Styles gepusht, stellten lederne Brogues und Loafer ins Rampenlicht. Grobe Profilsohlen sind nicht mehr maskulin, sondern erfreuen sich auch bei der Damenwelt großer Beliebtheit.

Wahre Klassiker feiern ihr Comeback

Der schwarze Pump gilt als echter Klassiker. Er zeichnet sich durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten aus und wertet jedes Outfit beträchtlich auf. So passt er zur eleganten Abendgarderobe ebenso wie zur lässigen Jeans.

Ein Comeback feiern die Combat-Boots, einst Markenzeichen der Punk-Bewegung. Modelle mit besonders dicker Sohle unterstreichen den Rocker-Charakter und wirken als Stilbruch zu festlicher Garderobe einfach nur cool.

Overknee-Stiefel markieren ebenfalls einen aktuellen Schuh-Trend. Die extravaganten Modelle sind in diesem Herbst/Winter unverzichtbar, wenngleich sie auch deutlich lässiger geschnitten sind als ihre provokanten Vorbilder.

Passform ist heute wichtiger denn je

Gerade bei Schuhen in Übergrößen gilt: Der Passform kommt die größte Bedeutung zu. Schuhe müssen bequem sein und dürfen nicht drücken. So sind enge Schuhe eine Ursache für den schmerzhaften Hallus valgus (Ballenzeh). Schuhe sollten also im vorderen Bereich stets so viel Platz bieten, dass Zehenfreiheit gewährleistet ist.

Wer Schuhe in Übergröße benötigt, läuft schnell Gefahr, ein zu kleines Paar zu wählen. Und mag die Optik auch auf den ersten Blick gefallen: Die Passform ist das wichtigste Kriterium und darf keinesfalls vernachlässigt werden. Renommierte Marken und deren Designer haben längst erkannt, dass sich modische Trends auch in den Übergrößen widerspiegeln müssen.

Dezente Farben lassen Füße schmaler erscheinen

Schuhe in Übergröße setzen vermehrt auf dezente Farben. Das verwundert nicht, denn sie lassen den Fuß schmaler erscheinen. Schwarz und Dunkelbraun bestimmen die aktuellen Trends, aber auch Erdtöne und Dunkelgrün. Jedoch sind Eyecatcher bei Schuhen in Übergröße keinesfalls verpönt. Wer modisch up to date sein will, der darf auch farbliche Akzente setzen.

In den tristen Herbst- und Wintermonaten sorgt ein Metallic Shoe für ein wenig Glamour. Silberfarbene Schuhe sind auch in Übergrößen erhältlich, markieren sie doch einen weiteren aktuellen Trend. Der Glitzer-Look wertet jedes minimalistische Outfit auf und setzt gekonnt Akzente.

Modische Schuhe auch in Übergrößen

Die Zeiten, in denen Schuhe in Übergrößen ein Schattendasein fristeten, sind vorbei. Heute folgen sie den modischen Trends ebenso wie die Vertreter der zierlichen Fußbekleidung. Spezielle Anbieter haben die Nische für sich entdeckt und warten mit Modellen auf, die jedem Anspruch gerecht werden. Sie legen Wert auf modische Aktualität und bieten Schuhe an, die in Sachen Passform, Komfort und wertiger Verarbeitung punkten.

Wer auf großem Fuß lebt, der bringt häufig auch ein höheres Gewicht auf die Waage und belastet sein Schuhwerk entsprechend. Qualitativ hochwertiges Schuhwerk ist dann unerlässlich. Wer der Billig-Konkurrenz den Vorzug gibt, schadet nicht nur seiner Gesundheit, sondern ignoriert auch den Aspekt der Nachhaltigkeit.