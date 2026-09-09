Trekkingplattform „Himmelsnah“ am Rothaarsteig

Einer dieser besonderen Orte ist die Trekkingplattform „Himmelsnah“ am Poppenberg bei Brilon. Hier wird die Übernachtung selbst zum Erlebnis: Auf großzügigen Holzplattformen mitten im Wald kann das Zelt aufgeschlagen werden, umgeben von Ruhe und Weite unter freiem Himmel.

Entstanden ist der Platz auf einer rund 5.000 Quadratmeter großen ehemaligen Kyrill-Fläche. Seit bereits sechs Jahren betreut Familie Mause den Trekkingplatz am Rothaarsteig, nun bereits in dritter Generation. Das Ganze ist Familiensache von Christoph Mause, gemeinsam mit seinem Vater Bernhard sowie seinen Kindern Merle und Noah. Gewidmet ist das Projekt ihrer verstorbenen Ehefrau, Mutter und Großmutter Elisabeth, die diesen Ort liebte und hier gerne Rast machte.

Quelle: Christoph Mause

Heute bietet die Anlage zwei große Zeltplattformen, eine gemütliche Holzhütte mit Schlafmöglichkeit bis zu vier Personen sowie zwei Hängemattenplätze. Das verwendete Holz stammt aus den heimischen Wäldern. Eine umweltfreundliche Toilette ergänzt die naturnahe Ausstattung. Durch spezielle Befestigungsmöglichkeiten lassen sich Zelte und Hängematten sicher und schonend anbringen.

Persönliche Betreuung und besondere Erlebnisse

Familie Mause legt großen Wert auf die persönliche Betreuung ihrer Gäste. Bei der Ankunft werden Wanderer herzlich empfangen, und regelmäßig schaut die Familie nach dem Rechten. Zusätzlich werden zweimal jährlich Wanderevents mit einem erfahrenen Wanderführer direkt vom Trekkingplatz aus angeboten.

Die zentrale Lage am Rothaarsteig macht den Trekkingplatz „Himmelsnah“ zu einem idealen Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Touren. Von hier eröffnen sich weite Blicke über das Sauerland, bis zum Kyrilltor im Briloner Stadtwald und bei guter Sicht sogar bis zum Hochheideturm bei Willingen.

Trail-Knigge: Spurlos durch die Wildnis

Die Trekkingplätze am Rothaarsteig liegen mitten im sensiblen Ökosystem Wald. Mit diesen drei goldenen Regeln bleibt die Natur unberührt: