Der Nebel, der morgens aus den Tälern steigt. Ein Käuzchen, das irgendwo in der Dunkelheit ruft. Der erste Kaffee vor dem Zelt, während die Sonne aufgeht. Solche Momente suchen immer mehr Menschen im Trekkingpark Sauerland. Die Saison 2026 war die bislang erfolgreichste: 2.404 Gäste haben auf den Trekkingplätzen am Uplandsteig und am Diemelsteig übernachtet. Mit 3.702 Übernachtungen liegt das Ergebnis knapp 14 Prozent über dem Vorjahr.

Damit wächst der Trekkingpark das zweite Jahr in Folge. Die Zahl der Gäste stieg gegenüber 2025 um knapp 16 Prozent, die Zahl der Buchungen um gut 15 Prozent auf 1.138. Im Vergleich zu 2024 kamen rund 45 Prozent mehr Gäste, die Übernachtungen nahmen um gut ein Drittel zu. Am stärksten gefragt waren die Plätze im Juli und August.

Schritt für Schritt gewachsen

Seit dem Start ist der Trekkingpark Schritt für Schritt gewachsen, heute stehen 13 Plätze zur Auswahl. Die vier neuesten haben einen großen Anteil am Plus: 2026 waren sie zum ersten Mal die ganze Saison über buchbar. Ihre Belegung stieg um knapp 40 Prozent. Aber auch die neun bisherige Plätze waren stärker gefragt als im Vorjahr.

„Eine Saison im Trekkingpark hängt immer auch vom Wetter ab. Aber die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre zeigt klar nach oben“, betont Andrew Kesper von der Tourist-Information Willingen. „Die Menschen suchen das Naturerlebnis vor der Haustür: unkompliziert, ruhig und trotzdem ein kleines Abenteuer“, ergänzt Klaus Hamel von der Tourist-Information Diemelsee. Der Trekkingpark Sauerland ist eine Kooperation der Urlaubsdestinationen Willingen und Diemelsee.

Frühjahr legt deutlich zu

Besonders stark gewachsen ist das Frühjahr. Für April und Mai 2026 wurden 302 Buchungen gezählt, rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Wegen der frühen Osterferien öffnet der Trekkingpark 2027 bereits am 19. März und damit knapp zwei Wochen früher als gewohnt. Die Saison dauert bis Mitte November.

Zusammen, alleine, mit der Familie – und auch immer wieder.

Das Publikum ist gemischt. Knapp die Hälfte der Buchungen entfällt auf Paare, gut ein Viertel auf Alleinreisende und knapp ein Viertel auf Familien und Gruppen ab drei Personen. Die meisten Gäste kommen aus Nordrhein-Westfalen, vor allem aus dem Ruhrgebiet, dem Rheinland, dem Münsterland und dem Siegerland. Für sie liegt das Abenteuer im Wald fast vor der Haustür. Zugleich zieht der Trekkingpark zunehmend Gäste aus dem Ausland an. Die Zahl der Buchungen aus den Niederlanden hat sich verdoppelt. Und viele kommen wieder: Rund jeder sechste Gast, der 2026 gebucht hat, war bereits in einer früheren Saison da.

Legal zelten mitten im Wald

Wildes Zelten ist in Deutschland verboten. Im Trekkingpark Sauerland ist das Übernachten mitten in der Natur trotzdem erlaubt: auf 13 ausgewiesenen Trekkingplätzen entlang von Uplandsteig und Diemelsteig, in den Naturparks Diemelsee und Sauerland-Rothaargebirge. Jeder Platz hat eine Holzplattform von 4 x 5 Metern, auf der bis zu vier Personen ihr Zelt aufschlagen, dazu eine Komposttoilette. Die vier neueren Plätze haben zusätzlich ein Dach, unter dem Rucksack und Fahrrad trocken bleiben. Sie liegen an Knotenpunkten von Wander- und Radwegen, etwa am Diemelradweg, und sind damit auch für Bike-Trekking ideal. Erreichbar sind die Plätze nur zu Fuß oder mit dem Rad. Wasser und Verpflegung bringen die Gäste selbst mit, ihren Müll nehmen sie wieder mit.

Eine Nacht kostet 15 Euro für eine Person, 22 Euro für zwei, 27 Euro für drei und 32 Euro für vier Personen. Mit der SauerlandCard fahren Trekkinggäste während ihres Aufenthalts kostenlos mit Bus und Bahn.

Die nächste Tour am Winterabend planen

Für die Vorfreude gibt es die Wanderkarte Upland- und Diemelsteig. Sie zeigt alle 13 Trekkingplätze und kostet 5 Euro. Kostenlos dazu gibt es die Broschüren „Wanderwelt Willingen“, „Wandern am Diemelsee“ und „Trekking und Biketrekking im Sauerland“. Alles wird auf Anfrage per Post verschickt: per E-Mail an info@trekkingpark.de oder über das Kontaktformular auf www.trekkingpark.de. Dort sind auch die Plätze für 2027 buchbar.