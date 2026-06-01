Treffpunkt KuH-Damm mit dem Live-Erlebnis Chormusik

Das gelingende Miteinander der Belecker Vereine ist eines der großen Anliegen des Kultur- und Heimatvereins Badulikum e. V. (KuH). In diesem Jahr lädt der Verein daher zusammen mit dem MC Waester Voices und seinem Projektchor sowie mit dem Gemischten Chor Belecke zu einer Neuauflage der 2024 gestarteten Reihe „Treffpunkt KuH-Damm“ an Stütings Mühle ein. Der Reinerlös der Veranstaltung fließt den Chören zu. Diese haben ein unterhaltsames Musikprogramm erstellt und werden im Laufe des Tages unterstützt von dem Acoustic Duo Uta & Fabian sowie vom Pankratius-Duo. Zu späterer Stunde folgt noch Musik am Lagerfeuer.



Am 20. Juni 2026 um 16:00 Uhr wird das Fest starten. Dann eröffnet die üppig mit Kuchen bestückte Caféteria des Gemischten Chores, während die Mitglieder des MC Waester Voices an der Grillbude Curry- und Rostbratwürstchen sowie Wildbratwürstchen anbieten. Mitglieder des KuH sorgen für kühle Getränke. Der Eintritt ist frei. Sämtliche Speisen und Getränke (0,25 ltr. / 0,33 ltr.) kosten familienfreundliche 2,50 €, wobei man mit dem Kaffeepott zugleich eine „Kaffee-Flatrate“, also mit 2,50 € „Kaffee ohne Ende“, bekommt. Bei Rosé- und Weißwein gilt: Das 0,1 ltr.-Gals kostet 2,50 €, die 0,7 ltr.-Flasche 15,00 €.



Um 16:00 Uhr beginnt auch das ebenfalls kostenfreie Begleitprogramm vor allem für die Kinder mit der Rollenden Waldschule des Hegerings Warstein, dem Laserschießen der Schießsportgruppe der Belecker Bürgerschützen, dem Brettchen-Angeln oder dem Schleuderbrett. Eine Glasharfe wird die Besucher überraschen. Natürlich gibt es für die Kinder etwas Süßes als Belohung für`s Mitmachen. Im Halbstundentakt werden Bunkerbegehungen angeboten, die vielleicht Lust auf Mehr machen (Näheres zum Belecker Stollenbunker auf www.stuetings-muehle.de).

Die Gesangsdarbietungen, die unterhalten, aber auch zum Mitsingen anregen wollen, beginnen um 16:30 Uhr. Ab 22:00 Uhr wird das Länderspiel der Fußball-WM auf einer Großbild-Leinwand übertragen.



KuH-Vorsitzender Martin Mühlenschulte sowie die Chor-Vorsitzenden Dagmar Schürmann und Rolf Jesse erklären gemeinsam: „Wir laden die Bürgerschaft aus Belecke und der gesamten Stadt Warstein sowie aus den umliegenden Kommunen zum ‚Live-Erlebnis Chormusik‘ mit seinem abwechslungsreichen Programm herzlich ein. Für alle Altersgruppen wird etwas geboten. Schon heute rufen wir all` unseren Gästen ein herzliches Willkommen zu!“