Wenn am Samstagabend bunt beleuchtete Trecker und Lkw durch Medebach fahren, ist auf dem Marktplatz schon seit Mittag Weihnachtsmarkt. Am 5. und 6. Dezember 2026 lädt der Medebacher Weihnachtszauber zwischen der Pfarrkirche St. Peter und Paul und dem historischen Amtsgericht zum Bummel ein. In den geschmückten Holzhütten gibt es regionale Produkte und Geschenkideen, dazu herzhafte und süße Leckereien und natürlich Glühwein.

Am Samstag, 5. Dezember, startet um 17 Uhr die große Trecker- und Lkw-Lichterfahrt. Um 18.30 Uhr stehen die Kuckucksknaben auf der Bühne.

Der Sonntag, 6. Dezember, gehört am Nachmittag vor allem den Kindern. Um 14 Uhr tritt Clown Bubu auf, um 14.30 Uhr spielen die Jagdhornbläser und um 15 Uhr kommt der Nikolaus. Wer zwischendurch noch Energie hat, kann sich auf der Riesen-Winterhüpfburg austoben. Sie ist an beiden Tagen während der Marktöffnungszeiten in Betrieb.

Am Sonntag öffnen auch die Geschäfte in der Medebacher Innenstadt. So lässt sich der Besuch auf dem Marktplatz mit einem Einkaufsbummel verbinden.

Tag Öffnungszeiten Samstag, 5. Dezember 12 bis 19 Uhr Sonntag, 6. Dezember 11 bis 19 Uhr

Der Eintritt ist frei.