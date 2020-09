Traumhochzeit im Sauerland – Das sollten Sie wissen

Warum direkt mit dem Flugzeug in die Ferne schweifen? Romantische Hochzeiten haben auch im Sauerland ihren festen Platz. Immer mehr Paare sind in diesen Tagen auf der Suche nach den perfekten Feierlichkeiten. In diesem Artikel nehmen wir ein paar zentrale Tipps unter die Lupe, die sich hierfür umsetzen lassen. So steht dem schönsten Tag im Leben schon bald nichts mehr im Wege.

Die schönsten Locations finden

Eine besondere Hochzeitsfeier steht und fällt mit der Location. In den vergangenen Monaten war auch im Sauerland aufgrund der Coronakrise jede Menge Kapazität vorhanden. Inzwischen werden viele Feste nachgeholt, sodass der Ansturm auf passende Orte noch weiter ansteigt. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig erste Gedanken darüber zu machen, wo die Traumhochzeit nun stattfinden soll.



Gerade das Sauerland eignet sich prächtig, um auch eine Trauung im Freien in Betracht zu ziehen. Viele schöne Landschaften bieten die Möglichkeit, einen unvergleichlichen Tag zu verbringen. Zugleich ist es wichtig, stets noch einen Plan B in der Hinterhand zu haben. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass auch schlechtes Wetter der Hochzeit keinen Strich durch die Rechnung machen kann.

Besondere und individuelle Trauringe

Liebe ist eine sehr individuelle Angelegenheit; gleichermaßen trifft dies auf die Ringe als Zeugnis von Treue und Ehrlichkeit zu. In den letzten Jahren konnten zum Beispiel exklusive Holzringe viele Paare von sich begeistern. Hierbei handelt es sich um aufwendig verarbeitete Schmuckstücke aus besonders edlen Hölzern. Da Holzringe handgearbeitet werden, haben sie einen besonders individuellen Charakter.



Holzringe bauen auf einem der faszinierendsten Naturprodukte auf. So verwundert es kaum, dass sie alle sehr individuell sind. Auch als Partnerringe sind Holzringe stets für sich ein Unikat. Genau dieser Umstand macht es so besonders, sich selbst für diese Modelle zu entscheiden. Dank vieler individueller Anpassungen sind Hersteller heute dazu in der Lage, tausende verschiedene Kombinationsmöglichkeiten anzubieten. So findet sich bestimmt auch jene Ausführung, die ganz und gar den eigenen Vorstellungen entspricht.

Planungen früh starten

Damit die Stunden einer Hochzeit wirklich unvergesslich werden können, ist im Vorfeld jede Menge Planung erforderlich. Gerade in der aktuellen Situation ballen sich die Termine, weshalb mehr denn je eine frühzeitige Reaktion gefragt ist. Experten empfehlen auch für das Sauerland beliebte Locations eineinhalb bis zwei Jahre vor dem eigentlichen Termin anzufragen. Gerade in der sommerlichen Hauptsaison lässt sich auf diese Art und Weise sicherstellen, dass vor Ort wirklich eine solide Auswahl vorhanden ist.



Doch nicht jedem Paar ist es besonders wichtig, sich in der Wärme des Sommers das Ja-Wort geben zu können. Wer stattdessen auch die Monate von Oktober bis März in Erwägung ziehen kann, der hat einen strategischen Vorteil auf seiner Seite. Denn in diesem Fall sind selbst kurzfristig noch Locations zu finden. So kann die gewünschte Hochzeit womöglich schon in ein bis zwei Monaten stattfinden.



Den letzten Schliff verpassen verschiedene Dienstleister dem großen Fest. Doch auch Fotographen, DJs und Floristen dürfen sich wieder über volle Auftragsbücher freuen. Auch in diesem Bereich ist es also sehr zu empfehlen, frühzeitig die ersten Schritte zu gehen. Auf diese Weise ist dafür gesorgt, dass dem eigenen Fest nichts mehr in die Quere kommen kann. So kann einige Zeit später das Sauerland seine wunderbare Magie entfalten und zu einer traumhaften Kulisse für den größten Tag im Leben werden.