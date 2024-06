Die Freilichtbühne Herdringen eröffnete ihre neue Saison mit einer beeindruckenden Premiere von „Schneewittchen – Traue keinem Apfel“. Alina Christiani, kommissarische Schulleiterin des städtischen Grundschulverbundes der katholischen Heinrich-Knoche-Schule, hielt die Eröffnungsrede und hob die Vielseitigkeit der Bühne hervor: „Diese Bühne ist ein vielseitiger Ort, an dem nicht nur Theater gespielt wird. Hier finden Taufen, Versammlungen, Gottesdienste und Konzerte statt. Die vielen Akteure, insbesondere die Jugendlichen, die hier tanzen, singen und schauspielen, bereichern diesen Ort. Für all diese Facetten, verbunden mit Spaß und Freude, müssen wir dankbar sein. Schön, dass wir so eine Bühne in unserer Stadt haben.“

Im Mittelpunkt des Stücks stand die 16-jährige Sophie Hellweg in ihrer ersten Hauptrolle als Prinzessin Schneewittchen. Schneewittchen, die Schönste im ganzen Land, ist ihrer eifersüchtigen Stiefmutter, gespielt von Sandra Blumenthal, ein Dorn im Auge. Blumenthal, die zugleich die Spielleitung übernahm, brachte die böse Königin mit einer beeindruckenden Mischung aus Boshaftigkeit und Humor auf die Bühne.

Quelle: Freilichtbühne Herdringen

Die Stiefmutter schmiedet finstere Pläne, um Schneewittchen mit Hilfe zweier tollpatschiger Gauner aus dem Weg zu räumen. Doch Schneewittchen entkommt und findet Zuflucht bei den sieben Zwergen, die in dieser Inszenierung besonders liebevoll und individuell gestaltet sind. Jeder Zwerg hat seinen eigenen Charakter und bringt damit eine einzigartige Dynamik in die Geschichte.

Zacki, Zack und Motz

Der Chef der Zwerge, genannt Boss, sorgt für Ordnung und hält die Gruppe zusammen. Zacki, immer auf Zack, sorgt mit seiner militärischen Präzision für Struktur. Motz, der Nörgler, bringt mit seinen ständigen Beschwerden viele Lacher ins Publikum. Sherlock, der kluge Kopf, löst Probleme und gibt schlaue Ratschläge. Top bleibt immer optimistisch, selbst in schwierigen Situationen, während Kicher mit seinem Humor die Stimmung hebt. Bibber, der ängstliche Zwerg, zeigt, dass auch die Ängstlichen über sich hinauswachsen können.

An Schneewittchens Seite stand Jan Schauerte als Willibald, der sie in ihren Abenteuern unterstützt und für zusätzliche Komik sorgt. Die böse Königin gibt jedoch nicht auf und heuert zwei Hexen an, um Schneewittchen mit einem vergifteten Apfel aus dem Weg zu räumen.

Die Geschichte endet mit einer wichtigen Lektion für alle Beteiligten: Es ist wichtiger, geliebt zu werden, als die Schönste zu sein. Die Premiere von „Schneewittchen – Traue keinem Apfel“ auf der Freilichtbühne Herdringen war ein voller Erfolg und verspricht eine unterhaltsame Theatersaison.

