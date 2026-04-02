Trainee-Programm feierte Premiere in der Erwachsenenpsychiatrie des LWL-Klinikums Marsberg

Maria Wiggen, stellvertretende Pflegedienstleitung, betonte: „Alle haben mitgemacht und sich reingehängt. Kolleg:innen wie Katharina Michels vom Wissensforum, ein Gremium zur Vertiefung von Psychiatrie- und Pflegethemen, sowie die Stationsleitungen und die Mitarbeitenden.“ Dabei ginge es bei dem Programm nicht nur um die Erweiterung von Fachwissen, sondern auch um das Kennenlernen und den Austausch.

Stellvertretend für alle Trainees berichtete eine Teilnehmerin von ihren Erfahrungen: „Ich fühle mich jetzt einfach sicherer, wenn ich auf einer Station aushelfen soll, in der ich jetzt das Team, die Abläufe und bereits die psychiatrischen Störungsbilder schon mal erlebt habe.“ Andersherum konnten Stationsleiter ihr oft über Jahrzehnte angehäuftes spezifisches Fachwissen wie zum Beispiel im Bereich der Suchtmedizin weitergeben.

Pflegedirektor Peter Thiemann zog Bilanz: „Das Trainee-Programm ist ein hervorragendes Tool, dass alle Beteiligten begeistert. Wir sind jetzt als Pilot-Projekt erfolgreich gewesen und werden die Erfahrungen in das nächste Programm miteinfließen lassen. Die gemachten Erfahrungen nutzen wir als Grundlage für die Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.“

Der LWL im Überblick:

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 21.000 Beschäftigten für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 20 Krankenhäuser, 20 Museen, zwei Besuchendenzentren und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parlament mit 114 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet.