Trailrunning: Im Laufschritt über die Höhen

Weg vom Asphalt, rein ins Abenteuer: Das Trailrunning hat längst die Pfade rund um den Rothaarsteig erobert. Statt eintöniger Straßenrunden wartet hier ein natürlicher Hindernisparcours aus Wurzelpfaden, knackigen Schotterstücken und schmalen Singletrails. Genau das macht den Reiz aus: Laufen abseits der Zivilisation, wo jeder Schritt höchste Konzentration, Balance und eine ganz eigene Technik fordert.



Die landschaftliche Kulisse könnte für diese Sportart kaum besser sein. Ein ständiges Auf und Ab zieht sich durch das Höhenprofil, sodass fleißig Höhenmeter gesammelt werden können. Dabei geht es auf den waldigen Routen nur selten um starre Bestzeiten oder Kilometerschnitte. Viel wichtiger ist der Rhythmus aus körperlicher Belastung und purem Naturgenuss. Wenn nach einem schweißtreibenden Aufstieg durch dichte Wälder plötzlich der Blick über die offenen Hochflächen frei wird, belohnt das jede Anstrengung. Für ambitionierte Ausdauersportler ist das Terrain ein ideales Trainingsrevier, während Genussläufer die tiefe Ruhe des Waldes im eigenen Tempo einsaugen.



Die Region hat sich perfekt auf den Lauf-Trend eingestellt. Sportler profitieren von der bewährten Wanderinfrastruktur mit gut erreichbaren Waldparkplätzen, einladenden Gasthöfen für den schnellen Energieschub und digitalen Routenplanern. Speziell ausgewiesene Trail-Strecken und hochkarätige Lauf-Events locken jedes Jahr Trailrunner aus ganz Deutschland an. Der Steig beweist damit einmal mehr, dass er nicht nur im Wanderschritt begeistert, sondern auch in Laufschuhen eine absolute Top-Adresse für sportliche Grenzgänge im Grünen ist.