Traditoneller Silversterlauf von Werl nach Soest mit neuem Streckenrekord

Die Erstplatzierten der 15 Kilometer-Läufe und Vertreter der Organisation und der Partner freuten sich über einen gelungen 42. Sparkassen-Silvesterlauf. Foto: Jessi Berendes

Während Laura Hottenrott (PSV Grün Weiß Kassel) in der Rekordzeit von 49:31 Minuten ihren vierten Sieg beim Sparkassen-Silvesterlauf von Werl nach Soest feierte, gewann Tim Wagner (Bunert Wuppertal) bei den Herren bei seiner Premiere in 45:35 Minuten.

Hottenrott, die bereits in den Jahren 2015, 2016 und 2019 ganz oben über die 15-Kilometerstrecke auf dem Treppchen stand, unterbot dabei ihre eigene Bestzeit von vor vier Jahren um fast anderthalb Minuten. Damals brauchte sie genau 51:00 Minuten. „Es war ein befreites Laufen. Es hat total Spaß gemacht. Ich habe immer noch ein Hoch vom Valencia-Marathon und konnte zeigen, dass das nicht nur ein Sahnetag war, sondern dass ich allgemein eine gute Form habe, die deutlich besser ist als die Jahre zuvor“, sagte Hottenrott, die in Valencia die Norm für Olympia für den Marathon in Paris geknackt hatte. Nun hofft sie, dass der Zieleinlauf in Soest eine Station ist auf dem Weg zur Olympiateilnahme 2024. Starke Zeiten über 15 Kilometer, die in anderen Jahren für ganz vorne gereicht hätten, erzielten auch die zweit- und drittbeste Frau Nina Voelckel (Laufteam Kassel) und Lara Keine (LG Hamm) mit 51:14 bzw. 51:59 Minuten.

Bei den Männern feierte Tim Wagner mit seinem Erfolg einen Premierensieg in einer starken Zeit von 45:35 Minuten. Er erklärte: „Ich habe das erste Mal mitgemacht und bin das erste Mal die Distanz von 15 Kilometern gelaufen. Es hat gleich geklappt, mega!“ Wagner hatte zuletzt mit guten Zeiten über zehn Kilometer überzeugt und sich die Nachfolge von Vorjahressieger Sascha van Staa gesichert. Der Dortmunder war dieses Jahr nicht am Start. Auf den Plätzen zwei und drei landeten bei den Männern der kurzfristig nachgemeldete Australier Sam Blake (Eintracht Frankfurt) und Manuel Kruse (Running Crew Münster) in 46:02 und 46:43 Minuten.

Der Westwind in der Soester Börde sorgte auch über fünf Kilometer für starke Zeiten. Hier hatte sich Vincent Bartscher (Team Zoot) aus Schwerte in 16:36 Minuten nach Platz drei im Vorjahr dieses Mal gegenüber Routinier André Kraus (LAC Veltins Hochsauerland/ 17:05) und Felix Knode (Marathon-Club Menden/ 17:07) bei den Männern durchgesetzt. Der Sieger sagte: „Ich bin hier seit 2014 dabei und laufe mal über fünf und mal über 15 Kilometer. Es ist eine bundesweit bekannte Veranstaltung und es ist jedes Mal wunderschön. Es macht einfach Spaß als Jahresausklang.“

Während Vereinskamerad Kraus bei den Männern mit Platz zwei vorliebnehmen musste, gewann bei den Frauen Lisa Krell vom LAC Veltins Hochsauerland über fünf Kilometer in einer Zeit von 18:44 Minuten. Die Plätze zwei und drei belegten Patricia Grewatta (LG Hamm/18:58) und Katharina Zander (We run Soest/ 20:10). Krell berichtete: „Ich war von Januar bis September verletzt. Dafür ist es echt gut und ich freue mich jetzt auf die nächsten Wettkämpfe in meiner alten Form.“

Thomas Schnabel, Abteilungsleiter Kommunikation vom Hauptsponsor Sparkasse Hellweg-Lippe, zog ein zufriedenes Fazit: „Es war wieder eine total begeisternde Veranstaltung. Wir haben alle ein bisschen mit dem Wetter gebibbert, aber das Glück ist uns hold geblieben. Es herrschten ideale Laufbedingungen, ideale Bedingungen an der Strecke und ideale Bedingungen in Soest im Zieleinlauf. Ich denke, es war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung.“



Die Ergebnisse aller Läufe des 42. Sparkassen-Silvesterlaufs gibt es hier:

https://my.raceresult.com/239588/results