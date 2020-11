TraditionImWandel: Warsteiner mit Schützenpodcast

Brauerei erarbeitet Podcast-Konzept als Ersatz für die 3. Warsteiner Schützenkonferenz

Digitalangebot für Vereine: Eigentlich sollte am 7. November 2020 die 3. Warsteiner Schützenkonferenz stattfinden. Die familiengeführte Brauerei aus Warstein setzt jetzt auf ein alternatives Konzept zur Konferenz. In Podcasts, die für Interessierte kostenlos zur Verfügung stehen, werden alle Themen der Konferenz online behandelt. In einem Trailer und einer Pilotfolge stellen Jonas Leineweber von der Universität Paderborn und Benjamin Payer von Warsteiner die Idee zum Podcast vor. Diese beiden ersten Ausgaben sind auf Spotify und Soundcloud abrufbar.

Für die 3. Warsteiner Schützenkonferenz stand ein volles Programm an. Warsteiner ist auch jetzt für die Schützen da und hat kurzfristig in Kooperation mit der Universität Paderborn eine digitale Alternative vorbereitet. Alle geplanten Redebeiträge werden nun in abwechslungsreichen Podcasts vorgestellt. Gerade in diesen Zeiten bleiben die Initiatoren des Forschungsprojekts mit den Vereinen in Kontakt. Daher werden vorab mitgeteilte Wünsche und Anregungen der Schützen in den Podcasts aufgenommen und mit anderen interessanten Themen, wie Auswirkungen der Pandemie und das Thema Jugendarbeit, an alle Interessierten vermittelt. Was die Zuhörer erwartet, erfahren sie ab heute im Trailer und einer Pilotfolge mit Benjamin Payer aus dem Marketing der Brauerei und Jonas Leineweber, Projektmitarbeiter der Universität Paderborn. Hier geht’s zum Podcast bei Spotify und Soundcloud.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in so kurzer Zeit einen Schützen-Podcast aufnehmen konnten. Mit diesem neuen Format sprechen wir ein breiteres Publikum an und jeder kann bequem von Zuhause zuhören“, so Benjamin Payer. Im nächsten Schützenpodcast am 18. November stellt Jonas Leineweber die Ergebnisse einer Sonderumfrage zum Thema Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Schützenwesen vor. In einer Befragung von über 2.000 Personen wurde erhoben, welche Konsequenzen sich für das Schützenwesen durch die Pandemielage ergeben. „Die Corona-Pandemie wirkt tiefgreifend auf die kulturelle Praxis des Schützenwesens: Nahezu alle Veranstaltungen und Angebote der Vereine wurden in diesem Jahr abgesagt, abgewandelt oder digital verlagert. Welche Folgen, Risiken und Herausforderungen, aber auch Potenziale für die Vereine damit verbunden sind, möchten wir mit der Umfrage erheben“, sagt Jonas Leineweber. Dieser arbeitet seit 2017 im Forschungsprojekt „Tradition im Wandel“ der Universität Paderborn, das sich zum Ziel setzt, Zukunftsperspektiven und -konzepte in Zusammenarbeit mit den Vereinsakteuren zu erarbeiten. Gefördert wird das Projekt seit Beginn von der Warsteiner Brauerei.

Hier eine Übersicht der 45-minütigen Folgen:

Trailer: Online ab dem 12. November

Pilotfolge mit Benjamin Payer und Jonas Leineweber: Online ab dem 12. November 2020

Corona-Sonderumfrage zu den Folgen der Krise für das Schützenwesen mit Jonas Leineweber: Online ab dem 18. November 2020

Perspektiven des Immateriellen Kulturerbes und das Schützenwesen in der Corona-Pandemie mit Prof. Dr. Eva Maria Seng: Online am 25. November 2020

Hygienevorschriften und Maßnahmen für Schützenvereine im Kontext der Corona-Pandemie mit Reinhard Nölke: Online ab dem 2. Dezember 2020

Herausforderung und Potenziale der Nachwuchs- und Jungendarbeit im Schützenwesen: Einblicke in die Arbeit des BdSJ Paderborn des mit Susanne Oschecker: Online ab dem 09.12.2020

Die Kinder- und Jungendarbeit und das neue Zukunftskonzept vom Jägerverein Neheim: Online ab dem 16.12.2020

Versicherungen für Schützenvereine mit Ralf Steinhaus: Online ab dem 21.12.2020

Steuern und Schützenvereine mit Christian Linnemann: Online ab dem 28.12.2020