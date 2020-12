TraditionImWandel: Sechster Podcast

Im Gespräch mit dem Neheimer Jägerverein

Neue Folge des Warsteiner Schützenpodcasts ist ab sofort verfügbar: Themen sind die Zukunftspläne und die Jugendarbeit des Neheimer Jägervereins. Der Podcast ist unter Spotify, Soundcloud und iTunes abrufbar.

Der heutige Schützenpodcast knüpft nahtlos an die Ausgabe von letzter Woche an, in der Jonas Leineweber von der Uni Paderborn mit Susanne Oschecker vom Bund der St. Sebastianus Schützenjugend (BdSJ) Paderborn über die Herausforderungen und Potenziale der Nachwuchs- und Jugendarbeit im Schützenwesen sprach. Heute spricht Leineweber mit Celine Windt und Peter Klein vom Jägerverein Neheim über die konkreten Zukunftspläne und Jugendarbeit ihres Vereins. Die Neheimer verfügen über eine besondere Stellung im Schützenwesen – nicht zuletzt durch den abweichenden Namen und die Ausgestaltung des „Jägerfests“ oder die herausragende Kinder- und Jugendarbeit. Hervorzuheben ist auch der hohe Anteil an jungen Mitgliedern. Die Referierenden sprechen über die Geschichte des Vereins, Herausforderungen und Möglichkeiten in der aktuellen Pandemie.

Übersicht über die nächsten Podcasts:

21.12.2020: Podcastfolge 7 Sonderfolge zum Thema Schießsport mit den Verbänden

13.01.2020: Podcastfolge 8 Christian Linnemann zum Thema Steuern

20.01.2020: Podcastfolge 9 Ralf Steinhaus zum Thema Versicherungen

