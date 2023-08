Traditionelle jüdische Musik und orientalische Beats

Der renommierte israelische Gitarrist und Komponist Ariel Lazarus ist am Samstag, den 19. August um 19.00 Uhr zu Gast in der Kirche in Fleckenberg. Mit seinen exzellenten Musikern aus Israel und Deutschland nimmt er das Publikum mit auf eine musikalisch-spirituelle Reise. Sie führt hinein in die jüdische Musiktradition und erzählt von der jüdischen Sicht auf die Erschaffung von Himmel und Erde. „Wir freuen uns sehr, dass die Musiker Fleckenberg im Rahmen ihrer Deutschlandtournee Station im Sauerland machen und den Spirituellen Sommer 2023 mit einem außergewöhnlichen Musikerlebnis bereichern werden“, so Michael Kloppenburg, Vertreter des Dekanats Hochsauerland-Mitte im Team der Veranstalter. Ariel Lazarus (Komposition, Arrangements, Gitarre, Gesang), Sahar David (Ney-Flöte, Gesang, Percussion) und Heinz-Hermann Grube (Orgel) bringen in Ihrem Konzert verschiedene musikalische Richtungen zusammen: traditionelle andalusische Musik, Melodien der Nachfahren der spanischen, nord-, mittel- und osteuropäischen Juden, lebhafte orientalische Beats und neue Musik, inspiriert von Texten aus dem Talmud, dem traditionellen jüdischen Kommentar zur hebräischen Bibel.

Quelle: Spiritueller Sommer

Eine von nur zwei in Deutschland erhalten gebliebenen Synagogenorgeln ist in der Fleckenberger Kirche zu hören

So außergewöhnlich wie die Musik ist auch die Orgel, die in dem Konzert zu hören sein wird: Die Ibach-Orgel in der St. Antonius Kirche in Fleckenberg stand ursprünglich im Dienst der Jüdischen Gemeinde in der Synagoge in Aachen und wurde erst 1906 an die Pfarrgemeinde in Fleckenberg verkauft. Seither ist sie dort in Gebrauch. Der Kantor und Kirchenmusikdirektor Heinz-Hermann Grube wird darauf Synagogenmusik des 19. Jahrhunderts erklingen lassen. Er lebt in Lübbecke/Westfalen, dem Ort, an dem der Urgroßvater von Ariel Lazarus als letzter jüdischer Kantor wirkte. „Diese Orgel bringt viele Menschen aus unterschiedlichen spirituellen musikalischen Traditionen miteinander in Verbindung“ freut sich Elisabeth Grube, die evangelische Theologin im Team des Spirituellen Sommers. So sieht es auch Frank Hanses, Kirchenvorstand in Fleckenberg: „Die Orgel macht unsere Pfarrkirche zu einem besonderen Ort jüdisch-christlicher Verbindung. Die Kath. Kirchengemeinde St. Antonius freut sich, dass hier erneut ein außergewöhnliches Konzert im Rahmen des Spirituellen Sommers stattfindet.“ Karten für das Konzert kosten 15 EUR und sind schon jetzt in der Touristinformation Schmallenberg (Paul-Falke-Platz 6/Stadthalle, 02972 97400, info@schmallenberger-sauerland.de) erhältlich. Das Konzert wir unterstützt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, FALKE und der Kirchengemeinde St. Antonius Fleckenberg.

Info:

Ariel Lazarus Ensemble Shamaim va Aretz – Himmel und Erde

SAMSTAG 19 AUGUST, 19.00 UHR ORT → Kirche St. Antonius, Schmallenberg-Fleckenberg, Latroper Straße 17 KONTAKT → Netzwerk Wege zum Leben. In Südwestfalen, 02972 974017, info@wege-zum-leben.com KOSTEN → 15 Euro, Tickets: Touristinformation Schmallenberg, Paul-Falke-Platz 6 (Stadthalle), 02972 97400, info@schmallenberger-sauerland.de und an der Abendkasse

Mit Unterstützung von FALKE und der Kirchengemeinde St. Antonius Fleckenberg