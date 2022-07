Tradition, modernste Technik und heimisches Holz

Beim 19. Unternehmerforum von Schmallenberg Unternehmen Zukunft (SUZ) am 26. Juli präsentierte sich das Sägewerk Hegener-Hachmann GmbH & Co. KG den neugierigen Unternehmern und Unternehmensvertretern aus Schmallenberg auf dem Anwesen in Hanxleden. 57 Mitglieder der Wirtschaftsförderung aus Schmallenberg hatten sich auf den Weg ins abgelegene Hanxleden gemacht.

Rund 60 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Schmallenberg lernten bei einem Betriebsrundgang das hochmoderne Sägewerk Hegener-Hachmann kennen. Foto: Hermann-J. Hoffe

Das Sägewerk Hegener-Hachmann ist ein Familienunternehmen in fünfter Generation. Begonnen hat mal alles mit einer Wassermühle die eine kleine Säge antrieb. Heute kann sich das Unternehmen von Geschäftsführer Hubertus Hegener-Hachmann als innovatives Sägewerk betiteln, welches viele qualitativ hochwertige Produkte produziert und anbietet.

Von der Wassermühle zum Hightech-Sägewerk

Zu Beginn wurden die Unternehmerinnen und Unternehmer durch das weitläufige Sägewerksgelände geführt. Von den Trocknungshallen über den Rundholzplatz, bis hin zu den gigantischen Produktionshallen, wurde der Weg vom Baum zum Fertigprodukt erläutert. Jährlich werden insgesamt rund 1.800.000 Kanthölzer und 50.000 qm Holzdielen produziert. Hegener-Hachmann: „Um dem hohen Qualitätsversprechen treu zu bleiben, ist das Zusammenspiel von motivierten und engagierten Menschen und innovativen, höchst effizienten Maschinen erforderlich.

Online Sägewerk Hanxleden 4.0 – Foto: Hermann-J. Hoffe

In einem auf den interessanten Betriebsrundgang folgenden Vortrag berichtete Markus von Weichs, der als Rundholzeinkäufer und Teilhaber für das Unternehmen überregional tätig ist, unter anderem über das Projekt ‚Hanxleden 4.0.‘: „Wir haben in unseren Rundholz-Lagerplatz und die Sägetechnik auf Grund sich verändernder Rahmenbedingungen in der Rundholzbeschaffung sowie zum schonenden Umgang mit Rohstoff, Energie und Mensch, enorm investiert.“ Der Strom für das Sägewerk wird zum Beispiel durch die eigene Photo-Voltaik-Anlagen generiert, während die Wärme für das Sägewerk und die acht Trockenkammern durch ein 900kW Heizkraftwerk erzeugt wird, welches sich gerade in der Inbetriebnahme befindet.

Strom und Wärme selbst erzeugen

Für die kontrollierbare Produktion und Rückverfolgung der Produkte gewinnt das Thema ‚Digitalisie-ung‘ ebenfalls an großer Bedeutung. „Die fortschreitende Digitalisierung bietet viele Vorteile, verlangt aber auch ein gewisses Maß an technischem Know-How von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Digitalisierung ist also Segen und Fluch zugleich“, so von Weichs.

Unternehmerforum fördert Vernetzung und Kennenlernen

„Mit den Unternehmerforen fördert SUZ die Vernetzung und das gegenseitige Kennenlernen der Schmallenberger Unternehmen untereinander, um durch Kooperationen den Wirtschaftsstandort Schmallenberg zu stärken. Durch Einblicke in Unternehmen, das Erläutern von Unternehmensprozessen und den Erfahrungsaustausch zu speziellen Themen werden neue Impulse gesetzt und Wissen am Standort weitergegeben“, so der 1. Vorsitzende Heinz-Josef Harnacke.

Das 19. SUZ-Unternehmerforum endete unter den anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem angeregten Austausch von Meinungen und Ideen.