Tradition mit Herz.  Zukunft mit Vision. 

Andrea Aland führt Familienunternehmen in eine neue Zeit

Seit mehr als einem Jahrhundert thront das Dachkompetenzzentrum in Arnsberg – die Aland Bedachungen GmbH & Co. KG. Gegründet im späten 19. Jahrhundert, steht der Name Aland für herausragende Handwerkskunst und verlässliche Partnerschaft in fünfter Generation. Während sich die Branche wandelt, bleibt bei Aland eins konstant: das klare Bekenntnis zu Tradition, Qualität und Menschlichkeit.



„Unsere Wurzeln liegen tief – im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt Hermann Aland, der das Familienunternehmen gemeinsam mit seiner Tochter führt. Mit einem Lächeln erinnert er sich an die Gründungstage, als der Dachdeckerbetrieb begann: „Wir haben Ziegel aufs Dach gebracht – nicht nur als Material, sondern als Versprechen.“ Dieses Versprechen lebt bis heute weiter – getragen von solidem Know-how, modernster Technik und einem beeindruckenden Fahrzeug- und Maschinenpark, der auch große Bauvorhaben effizient umsetzt.

Quelle: Aland Bedachungen GmbH & Co. KG



Heute prägt Andrea Aland, die die Geschicke des Betriebs maßgeblich mitbestimmt, die Zukunft des berühmten Namens. Sie steht für Aufbruch, mit feinem Gespür für das, was bleibt, und Mut für das, was kommt. „Wir bringen junge Menschen nach vorn und helfen ihnen beim Sprung ins Erwachsenenleben“, sagt sie mit Entschlossenheit. Hinter diesem Satz steckt gelebte Fürsorge: Als ein Auszubildender aus schwierigen Lebensumständen kam, half Aland nicht nur fachlich, sondern auch persönlich, von der Wohnungsbeschaffung bis zur finanziellen Unterstützung, um den Führerschein zu absolvieren. Ein echtes Versprechen aus tiefem Familienethos.

Quelle: Aland Bedachungen GmbH & Co. KG

Die Nominierung von Aland Bedachungen für den Ausbildungspreis des südwestfälischen Handwerks 2025 in der Kategorie „Ehrenpreis“ ist Ausdruck gelebter Verantwortung. „Bei uns ist es sehr persönlich, sehr familiär, viele Kollegen werden zu Freunden“, erklärt Andrea. Die geringe Abbrecherquote in der Ausbildung sei kein Zufall – sie ist Ausdruck eines Hauses, das Empathie, Vertrauen und Entwicklung verbindet.

Quelle: Aland Bedachungen



Ein weiterer Meilenstein: Die erfolgreiche Organisation des Dachdecker-Azubitages in Kooperation mit der Innung Arnsberg-Meschede, wo zukünftige Gesellen Einblick in ihr Handwerk gewinnen – auch hier zeigt Andrea Engagement über die eigenen vier Wände hinaus. „Ich freue mich über jeden guten Auszubildenden im Dachdeckerhandwerk, auch bei anderen Betrieben. Wir profitieren alle von guten Fachkräften“, sagt sie.



Dabei geht es nicht allein um fachliches Training: mit familiärer Unterstützung, einem herzlichen Miteinander und einem offenen Ohr für Sorgen und Fragen. Das macht den Unterschied. Die Zukunft des Betriebs im 21. Jahrhundert ist weiblich, modern und zukunftsorientiert – getragen von jahrzehntelanger Erfahrung.

„Unsere Stärke? Die Kombination aus Tradition und Erneuerung“, bringt Hermann es auf den Punkt. Und Andrea ergänzt: „Wir arbeiten technisch auf höchstem Niveau – aber mit dem Herz einer Familie.“ Über allem steht das Ziel: Für Wohnhäuser und Großprojekte optimale Lösungen zu liefern. Mit Leidenschaft, Teamgeist und Handwerk immer auf dem neuesten Stand.



Drei herausragende Projekte, die die Handschrift von Aland tragen



Sanierung historischer Kirchdächer



Mit viel Fingerspitzengefühl und traditionellem Handwerk hat Aland Bedachungen denkmalgeschützte Kirchen im Sauerland erneuert. „Hier zählt jedes Detail – es geht darum, Geschichte zu bewahren und zugleich die Sicherheit für kommende Generationen zu schaffen“, erklärt Hermann Aland.



Modernisierung großer Industriehallen



Für regionale Unternehmen wurden komplexe Dachflächen von mehreren tausend Quadratmetern geplant und umgesetzt – inklusive moderner Wärmedämmung und nachhaltiger Abdichtungssysteme. „Wir verbinden Handwerk mit Hightech. Nur so bleiben Gebäude dauerhaft wirtschaftlich und energieeffizient“, betont Andrea.



Wohnbauprojekte mit nachhaltigen Dachlösungen



Vom klassischen Steildach bis zu innovativen Flachdachkonstruktionen hat Aland zahlreiche Neubauten in Arnsberg und Umgebung geprägt. Immer stärker nachgefragt: Photovoltaik-Integration. „Unsere Dächer sollen nicht nur schützen, sondern auch Energie für die Zukunft liefern“, so Andrea.



Quelle: Aland Bedachungen GmbH & Co. KG

Aland Bedachungen GmbH & Co. KG

Felsenweg 25-27

59757 Arnsberg

Tel. 02932 900560

info@aland-bedachungen.de

www.aland-bedachungen.de