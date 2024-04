Mit einer Online-Trading-Ausbildung erfolgreich in den Börsenhandel starten!

In den zurückliegenden Jahren haben sich klassische Anlagemodelle wie das Sparbuch oder das Festgeldkonto als wenig rentabel erwiesen. Erst warfen sie während der Nullzinsphase keine Renditen ab, danach fraß die grassierende Inflation die Zinsgewinne auf.

Daher wenden sich immer mehr Menschen aus unserer Region dem elektronischen Börsenhandel (Trading) zu. Zumal die Arbeitslosenquote im Sauerland seit Anfang des Jahres wieder überdurchschnittlich ansteigt*, wie eine angesehene hiesige Agentur für Unternehmensberatung konstatiert.

Alternative Einkommensquellen rücken damit in den Fokus des Interesses. An der Börse sind schon seit Jahren erstaunliche Gewinne zu beobachten. Allein der Deutsche-Aktien-Index (DAX) verzeichnete an der Frankfurter Börse in den letzten anderthalb Jahrzehnten einen durchschnittlichen Anstieg von jährlich knapp acht Prozent.

Quelle: Tima Miroshnichenko

Digitalisierung ermöglicht einfachen Börsenzugang

Mit der zunehmenden Digitalisierung ist es seit Kurzem allen Erwachsenen in Iserlohn, Arnsberg, Lüdenscheid und Meschede möglich, von jedem Endgerät aus am Börsengeschehen teilzunehmen, einen soliden Internetzugang vorausgesetzt. Allerdings gelingt den wenigsten Neulingen ein zufriedenstellender Start. Mangels Wissens um die Marktmechanismen und fehlender Erfahrung fahren etwa 80 Prozent herbe Verluste ein und wenden dem lukrativen Geschäft den Rücken zu, bevor es Gewinne abwirft.

Daher sei allen Menschen in unserer Region geraten, sich vorab Finanzinstrumente wie Derivate, Contracts for Difference (CFD), Kryptowährungen, Exchange Traded Funds (ETF) und den Optionshandel erklären zu lassen. Denn genau diese modernen Finanzinstrumente sind es, die die höchsten Gewinne abwerfen. Am besten geschieht dies mit einer soliden Trading-Ausbildung, wie sie von Dienstleistern wie deltavalue.de aus Essen vermittelt wird.

Was genau ist Trading?

Trading wörtlich übersetzt bedeutet so viel wie Handeln. Damit ist weniger ein langfristiges Investment gemeint, bei dem Anleger Vermögenswerte erwerben und über Jahre ins Depot legen, um von dem damit verbundenen Wertanstieg zu profitieren. Trading gestaltet sich weitaus spannender und abwechslungsreicher.

Innerhalb kurzer Zeitspannen, die selten länger als eine Stunde andauern, werden Positionen eröffnet und geschlossen. Trader sind ständig auf der Suche nach Trends, um diesen so lange wie möglich gewinnbringend zu folgen. Um Trading zum Beruf zu machen, bedarf es einer eisernen Selbstdisziplin, einer ausgeprägten Konzentrationsfähigkeit und einer gewissen Kaltblütigkeit. Vor allem aber wird ein umfassendes Wissen über die Märkte und die Software benötigt, über die der elektronische Börsenhandel abgewickelt wird.

Gewinne bei kletternden und fallenden Börsenkursen

Dabei ist es weniger der eigentliche Kauf und Verkauf von Wertpapieren und Unternehmensanteilen, woran Trader Interesse zeigen. Vielmehr wetten Online-Börsenhändler mit dem Broker auf die Kursentwicklung eines Basiswertes innerhalb eines fest definierten Zeitraums.

Sagt der Trader einen steigenden Kurswert vorher und dieser klettert in der Realität, steht er im Geld. Fällt der Basiswert, streicht der Broker den Gewinn ein. Dieser Mechanismus funktioniert auch umgekehrt, sodass sowohl aus steigenden als auch aus sinkenden Kursen Gewinne erzielt werden können.

Hebelwirkung multipliziert Gewinne

Aufgrund der kurzen Zeitspannen lassen sich selten hohe Gewinne erzielen. Deshalb ist beim Trading der Einsatz von Hebeln erlaubt, wodurch mit kleinem Kapital überdimensional hohe Gewinne möglich sind. Private Anleger können damit bis zum dreißigfachen ihres Einsatzes gewinnen.

Allerdings multiplizieren sich vornehmlich bei Anfängern auch die Verluste. Gerade deshalb ist es wichtig, vor dem ersten risikoreichen Trade eine professionelle Trading-Ausbildung zu buchen.

Welche Inhalte sollte eine Online-Trading-Ausbildung vermitteln?

Trotzdem unsere Region eine attraktive Wirtschaftsregion ist, gibt es keine Ausbildungsstätte, in der der Börsenhandel als offizieller Ausbildungsberuf anerkannt ist. Auch an Universitäten wird die Thematik stiefmütterlich behandelt. Diverse Business-Schools in Lippstadt, Siegen und Düsseldorf bieten Kurse an, die aber regelmäßig überlaufen sind und hohe Gebühren berechnen.

Eine Online-Ausbildung lässt sich bequem von zu Hause aus berufsbegleitend besuchen und kostet nicht mehr als 300 Euro, wobei rund um die Uhr ein erfahrener Ansprechpartner zur Verfügung steht. Sie umfasst in der Regel einen Einführungskurs, der den Absolventen die Basics vermittelt und in dem das Handling mit der Software anhand eines Demo-Kontos geübt wird.

Danach schließen sich Seminare an, in denen Marktanalysen durchgeführt, die profitabelsten Trading-Strategien vorgestellt und die gewinnträchtigsten Finanzinstrumente erörtert werden. Wichtig sind Lerninhalte, in denen den Absolventen beigebracht wird, wie sie beim Handel ihre Emotionen zügeln und eine Fehleranalyse durchführen. Besonders hilfreich im Hinblick auf die genannten Anfangsverluste ist die Verinnerlichung eines soliden Risikomanagements.

Quelle*:

Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V.: Der Arbeitsmarkt im Januar 2024; Schmallenberg (Hochsauerlandkreis), 13.02.2024