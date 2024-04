TRACTO präsentiert NODIG-Technologie zum Anfassen

„Warum Gräben aufreißen, wenn es bessere Lösungen gibt?“ Um dieses Leitmotiv bekannter zu machen, bietet TRACTO seinen Kunden, Partnern sowie Medienvertretern immer wieder die Gelegenheit, vor Ort hinter die Kulissen zu schauen. Vom 15. bis 19.04.2024 fanden am Firmensitz in aus Lennestadt-Saalhausen zum 12. Mal die beliebten „Hands On Days“ statt, welche einzigartige Einblicke in die Welt der grabenlosen Technologie, das Produktportfolio von TRACTO, deren Dienstleistungen und aktuelle Entwicklungen der Branche gaben.

Eigens für die von Klaus Gräbner, dem Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen, am vergangenen Montag eröffnete Veranstaltung wurde „TRACTO-CITY“ in Form einer Zeltstadt aufgebaut. Hier wurde die ganze Welt der grabenlosen Technologie und ihre Anwendungsbereiche übersichtlich präsentiert. In einzelnen Themenzelten gab es für die rund 1000 internationalen Besucher umfassende Informationen der Fachleute zu den Produkten und den maßgeschneiderten Serviceleistungen. Werksbesichtigungen verschafften Interessierten zusätzliche Einblicke in Produktion und Qualitätssicherung von TRACTO. Auf dem Vorführgelände konnten die NODIG-Systeme in Aktion beobachtet und natürlich entstehende Fragen direkt mit den Experten geklärt werden. Der eine oder andere traute sich hier auch einmal selbst auf den Sitz des Bohrgeräteführers, um ein Gefühl für die Praxis zu bekommen. Auch die Mitarbeiter und ihre Familien sowie die Nachbarn des Unternehmens hatten im Vorfeld Gelegenheit, die TRACTO-CITY zu besuchen und die NODIG-Systeme hautnah zu erleben.

Quelle: TRACTO Grabenlose Technologie zum Anfassen, hier für die Rohrerneuerung

Technologie und Wissen für die Zukunft

Bei den „Hands on Days“ wurden nicht nur Maschinen, sondern auch die vielen verbundenen Serviceleistungen präsentiert, die TRACTO im Rahmen seines „One-Stop-Shop“-Konzeptes bietet, sodass Anwender der grabenlosen Technologie für jeden Bedarf alles aus einer Hand bekommen: Die Leistungen reichen u.a. von der TRACTO Finance, über den technischen Support und Baustellenberatung, Trainings und geologischen Service bis hin zum Gebrauchtmaschinen-Shop.

Ein breit aufgestelltes Vortragsprogramm über Märkte, Anwendungen und Technologietrends stellte aktuelle Themen des Leitungsbaus in den Fokus, namentlich den Glasfaserausbau, die Erweiterung von Stromtrassen und die Rohrsanierung. Aber auch die Zukunft der Bohrtechnik und deren weitergehende Automatisierung sowie Aspekte des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit wurden tiefergehend beleuchtet. Ebenso konnten sich die Besucher erneut von der Innovationskraft des Unternehmens überzeugen. Neben einem interaktiven Netzwerk, über das Anwender an digitalen Entwicklungsinitiativen beteiligt werden, wurde auf den Hands on Days 2024 eine Weltneuheit präsentiert: ein Bodenradar, das Hindernisse im Bohrverlauf automatisch erkennt und das grabenlose Bauen durch noch mehr Sicherheit revolutionieren wird.

Nachhaltige Lösungen für alle Infrastrukturen

Das Portfolio von TRACTO reicht von der klassischen ungesteuerten Bohrtechnik mit Erdraketen und Stahlrohrrammen über die steuerbare HDD-Bohrtechnik bis hin zu Systemen für die grabenlose Rohrerneuerung. Die Anwendungsbereiche für diese Anlagen sind äußerst vielfältig. Sie kommen beim Bau und der Modernisierung aller Arten von Infrastrukturen für die Ver- und Entsorgung zum Einsatz, z.B. Wasser, Gas, Fernwärme, Glasfaser, Strom, oder Pipelinebau. Die Vorteile der NODIG-Methode liegen dabei klar auf der Hand: In Zeiten angespannter Finanzlage in Bund, Ländern und Kommunen werden nicht nur Bauzeiten und Kosten reduziert. Hinzu kommt der deutlich verringerte Eingriff in die Umwelt, der viel weniger Beeinträchtigungen für Menschen und Natur bedeutet. Emissionen von CO2, Staub und Lärm werden massiv verringert, da nur Gruben am Anfang und Ende der Bohrung ausgehoben werden müssen und somit wesentlich weniger Material bewegt wird.

Quelle: TRACTO Im Vorführgelände erlebten die internationalen Gäste die grabenlose Bohrtechnik hautnah

TRACTO – alles aus einer Hand

Bei dieser Veranstaltung wurde einmal mehr deutlich, dass das Gesamtpaket von premium NODIG-Maschinen ‚Made in Sauerland‘ in Kombination mit branchenspezifischen Dienstleistungen den Mehrwert ausmacht, den TRACTO seinen Kunden und Partnern bietet. Im Rahmen der „Hands on Days“ konnte sich jeder Besucher genau davon überzeugen – und zudem noch den ‚Hidden Champion‘ hautnah kennenlernen. Bei den Abendveranstaltungen hatte man die Gelegenheit zum Austauschen und Netzwerken in entspannter Atmosphäre. Zur Freude des ganzen TRACTO Teams zeigten sich die Besucher von der Kombination aus Ausstellung, Live-Erlebnis und Wissenstransfer durchweg begeistert.

Quelle: TRACTO Minimal-invasiv: kompakte Grubenbohrgerät mit sehr geringem Platzbedarf

Impressionen von den TRACTO Hands on Days 23024, die von Klaus Gräbner, Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen, eröffnet wurden

TRACTO ist Mitbegründer, Gestalter und Innovator der grabenlosen Technik. Das Unternehmen mit Stammsitz in Lennestadt-Saalhausen entwickelt, produziert und vertreibt Maschinen und Zubehör für die unterirdische Verlegung und Erneuerung von Rohrleitungen. Diese ressourcenschonende und nachhaltige NODIG-Technik findet Anwendung beim Bau von Leitungs-Infrastrukturen für Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation, E-Mobilität und Fernwärme, bei der Glasfaservernetzung, im Pipelinebau sowie in der Abwasserentsorgung. Die Kunden für diese innovativen Systeme kommen hauptsächlich aus dem Bereich Tiefbau und Spezialtiefbau, aber auch Versorger und Netzbetreiber zählen dazu. Seit der Gründung im Jahr 1962 hat TRACTO zahlreiche bahnbrechende grabenlose Lösungen entwickelt und ist heute der weltweit einzige Vollanbieter für grabenlose Technik. Das Unternehmen mit Repräsentanzen in ganz Deutschland und Schwesterfirmen in der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Australien, Afrika und den USA hat weltweit rund 800 Mitarbeiter.

Weitere Informationen unter www.tracto.com sowie auf Facebook, Xing, Linkedin und YouTube