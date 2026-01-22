Tourist-Information Medebach erneut mit i-Marke des DTV ausgezeichnet

Die Tourist-Information Medebach ist erneut mit der i-Marke des Deutscher Tourismusverband e.V. (DTV) zertifiziert worden. Damit darf die Einrichtung der Touristik-Gesellschaft Medebach für weitere drei Jahre das bundesweit anerkannte rote Hinweisschild führen. Medebach zählt damit weiterhin zu rund 500 Städten in Deutschland, die ihre touristische Qualität regelmäßig durch den DTV überprüfen lassen.

Die Rezertifizierung erfolgte im Rahmen einer unangekündigten Prüfung im Dezember 2025. Dabei wurden sowohl die Ausstattung der Tourist-Information als auch Servicequalität und Informationsangebot bewertet. Voraussetzung für die Auszeichnung ist die Erfüllung von 12 festgelegten Mindestkriterien, ergänzt durch einen umfassenden Vor-Ort-Check mit insgesamt 40 weiteren Prüfkriterien.

Quelle: Touristik-Gesellschaft Medebach mbH

Geprüft wurden unter anderem die Infrastruktur und Beschilderung, die Qualifikation des Personals, das Beratungs- und Serviceangebot, die Verfügbarkeit von Informationsmaterialien sowie die Betreuung ausländischer Gäste. Auch Aspekte wie die räumliche Ausstattung, Broschüren- und Kartenangebot, Hinweise zu Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen sowie touristische Zusatzangebote flossen in die Bewertung ein.

Die erfolgreiche Rezertifizierung und das sehr gute Ergebnis bestätigen die hohe Service- und Informationsqualität der Tourist-Information in Medebach. Geschäftsführer Michael Aufmhof zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und betonte, dass die Hinweise aus der DTV-Analyse genutzt werden sollen, um die Leistungen weiter zu optimieren und die Zufriedenheit der Gäste nachhaltig zu steigern. Nach Ablauf der dreijährigen Gültigkeit steht erneut eine umfassende Überprüfung an.