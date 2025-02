Tourist-Info Schmallenberg neu eröffnet

Ein Treffpunkt für Gäste und Einheimische

Der Schmallenberger Sauerland Tourismus lädt alle Interessierten herzlich zur offiziellen Eröffnung der neuen Tourist-Information im Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg am Samstag, dem 08.03.2025, ein.

Ab 12.00 Uhr freut sich das Team des Schmallenberger Sauerland Tourismus auf Ihren Besuch in der neuen Tourist-Info, um Ihnen die modernen Räumlichkeiten vorzustellen. Bis 16.00 Uhr haben Sie die Gelegenheit, die neue Tourist-Information zu besichtigen, mehr über das umfangreiche Serviceangebot zu erfahren und persönlich mit dem Team ins Gespräch zu kommen.

Egal, ob es um Wander- und Radwege, persönliche Tipps für den Aufenthalt oder Empfehlungen zu Unterkünften und Gastronomie geht – all diese Infos gibt es in gewohnt professioneller Weise gebündelt an zentraler Stelle im Holz- und Touristikzentrum.

Das Gebäude wurde seit Frühjahr 2023 umfassend umgebaut und saniert. Während der Umbauphase war die Tourist-Information Schmallenberg vorübergehend in einem Beratungs-Pavillon vor der Stadthalle untergebracht, zusätzliche Büroräume waren innerhalb der Stadthalle angemietet.

Der Umbau umfasst einen zweigeschossigen Anbau im östlichen Eingangsbereich, der zusätzliche Besprechungs- und Büroräume für das Forstamt und den Tourismus bereitstellt. Zudem wurde die rund 210 Quadratmeter große Ausstellungs- und Veranstaltungshalle modernisiert, sowie um einen Anbau im Rahmen des Kulturprojektes „Dritte Orte“ ergänzt.

Das Team des Schmallenberger Sauerland Tourismus freut sich darauf, am Samstag, dem 08.03.2025, allen Interessierten einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten zu geben.