Tourismusentwicklung in der Ferienwelt Winterberg stabil

Blicken sehr zufrieden auf das erste Halbjahr 2024 zurück und optimistisch auf die kommende Wintersaison 2024/25: Tourismusförderin Michaela Grötecke und WTW-Geschäftsführer Winfried Borgmann. (c) WTW

Winterberg. Die Reiselust der Menschen ist auch 2024 ungebrochen! Umso schöner, wenn die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg auf dem Zettel der beliebtesten Reiseziele bei vielen Menschen aus Deutschland und dem benachbarten Ausland weiterhin ganz oben steht. Dass dies trotz einer starken Konkurrenz-Situation sowie vor dem Hintergrund der schwachen Wirtschaft auf dem Markt so ist, belegen die Gäste- und Übernachtungszahlen. Bis einschließlich Juli verzeichnete die Ferienwelt in diesem Jahr bereits 640.811 Übernachtungen. „Dies ist im Vergleich zu 2023 mit 685.461 Übernachtungen zwar ein leichtes Minus, mit Blick auf saisonale Effekte wie den milderen Winter sowie der Unsicherheit vieler Menschen in Sachen Arbeitsplatz und finanzieller Zukunft aber ein konstant gutes Ergebnis“, so Winterbergs Tourismusförderin Michaela Grötecke und der Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft, Winfried Borgmann, am Mittwoch beim Bilanz-Pressegespräch am Hillebachsee in Niedersfeld.

Die Entwicklung der Gäste- und Übernachtungszahlen lässt auch 2024 wieder einen deutlichen Trend erkennen: Die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg wird mittlerweile als Ganzjahres-Destination angenommen, die nicht nur traditionell mit einem ausgezeichneten Wintersport-Angebot punktet, sondern auch in der grünen Jahreszeit eine exzellente Freizeit-Infrastruktur für jede Generation und jeden Anspruch bietet. „Die Ferienwelt macht Spaß, bietet Erlebnisse pur und dazu ein flankierendes, hervorragendes Angebot an qualitativ hochwertiger Gastronomie, Einzelhandel sowie Wellness. Dies ist ein Paket, das Lust macht, die schönste Zeit des Jahres allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie bei uns zu verbringen. Dies ist ein großer Verdienst der gesamten Tourismus-Branche bei uns und den Unternehmen, die mittel- und unmittelbar mit dem Tourismus verbunden sind als Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber Nummer 1“, so Winfried Borgmann. Neben den deutschen Gästen sei die Nachfrage insbesondere aus den Niederlanden und Belgien sehr hoch, aber auch die Märkte wie Dänemark entwickeln sich in eine zunehmend positive Richtung.

„Es wird immer kurzfristiger gebucht!“ / Wetter spielt große Rolle

Die erfolgreiche Entwicklung der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg in den vergangenen Jahrzehnten hin zu einer nachhaltigen Tourismus-Destination, die auf Qualitäts-Tourismus mit auf die Zielgruppen Aktiv- und Wellness- sowie Familienurlaub setzt, auf eine gesunde Wertschöpfungs-Kette achtet und weit weg vom Massentourismus viel Wert auf ein harmonisches Miteinander von Einheimischen und Gästen legt, ist umso größer einzuschätzen, da die Rahmenbedingungen nicht einfacher werden. „Ja, die Reiselust ist groß, aber auch das Ausland zieht wieder viele Menschen an. Zudem müssen wir den Tatsachen begegnen, dass immer kurzfristiger gebucht wird, das Wetter eine immer größere Rolle spielt und mittlerweile qualitativ hochwertige Ferienwohnungen eine Renaissance erleben. Mit Blick auf die guten Zahlen haben wir und die Unternehmen

da gute Antworten gefunden und werden auch in Zukunft weiter gute Antworten finden. Hinzu kommen Produkte wie die Sauerland SommerCard, die mit ihrem Gratis-Angebot ein gutes Argument für Urlaub bei uns ist“, so Michaela Grötecke. Insgesamt sei das Zusammenspiel von WTW, den Leistungsträgern und der Ehrenamtlichen ein wichtiger Eckpfeiler für den touristischen Erfolg der Ferienwelt. Dieser Zusammenhalt, die gute, offene sowie faire und ergebnisorientierte Kommunikation untereinander sowie die kurzen Wege für alle Beteiligten seien die starke Basis für eine Entwicklung, „von der letztlich wir alle und die Gäste profitieren“.

Ein starkes #teamwinterberg / Dank an ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Bob- und Skeleton WM in der VELTINS-EisArena, Snowboard-Weltcup, Winterberger Stadterlebnis, iXS Dirtmaster-Bikefestival am Erlebnisberg Kappe oder auch zuletzt die Röhrl-Klassik, das Sparkassen Open Air, der Musiksommer, die Radwoche mitsamt Sauerland-Rundfahrt, der SauerlandHop, das Kinderfest sowie viele weitere hochklassige Events und Erlebnis-Momente wie Führungen, Wander-Highlights, oder Themenmärkte zeigen: Die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg ist und bleibt eine ausgezeichnete Destination für Großveranstaltungen. „Mit diesen hochkarätigen Veranstaltungen erzeugen wir natürlich medial eine große Aufmerksamkeit. Unsere Erfahrung ist, dass sowohl Gäste als auch Einheimische diese Events stark nachfragen und gerne besuchen. Sei es im Rahmen eines Urlaubs, bei einem Tagesausflug oder als willkommene Abwechslung für unsere Bürgerinnen und Bürger“, sagt WTW-Eventmanager Marius Tampier.

Hervorzuheben in diesem Zusammenhang ist das in den Jahren stetig gewachsene Engagement und Zusammenspiel der WTW sowie des Stadtmarketingvereins Winterberg mit seinen Dörfern mit dem großen Team aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die regelmäßig viel Zeit investieren, um hervorragende Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. „Ohne diese großartige Unterstützung wäre so ein Event-Kalender alleine nicht zu stemmen. Sei es im kulturellen, sportlichen und auch in den anderen Bereichen. Seien es ganze Vereine, die helfen, oder Einzelpersonen. Für dieses Engagement möchten wir hier an dieser Stelle ausdrücklich Danke sagen. Das #teamwinterberg aus haupt- und ehrenamtlichen Mitstreitern ist insgesamt ein großartiges Plus bei der Entwicklung unserer Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg“, betont Winfried Borgmann.

Digitales Angebot mit neuer Webseite und Winterberg App optimiert

Auch hinter den Kulissen wird stetig und fleißig an neuen Projekten gearbeitet. Seien es hochwertige Printprodukte wie die Rad-, Familien- und Wandermagazine oder der komplette Relaunch des Webauftrittes www.winterberg.de. „Die Neuaufstellung unseres Online-Angebotes mitsamt der Winterberg App ist für uns ein digitaler Meilenstein, der nicht hoch genug zu bewerten ist. Da haben wir unglaublich viel Zeit investiert, um den Gästen und auch den Übernachtungs- und Freizeitanbietern bei uns ein ausgezeichnetes Online-Angebot zu kreieren, das dabei hilft, Urlaub bei uns noch attraktiver und einfacher zu machen“, sagt Michaela Grötecke. Hinzu kommen die beiden aufwendig produzierten Imagefilme der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg, die bei den Gästen und vor allem potentiellen Urlaubern großen Zuspruch erfahren auf den jeweiligen Medien-Kanälen, sowie der Nachhaltigkeits-Gedanke, der eine immer größere Rolle bei der Wahl des Ferienortes bei vielen Gästen spielt. Um diesem Gedanken und der Nachfrage gerecht zu werden, stehen Projekte wie die Baumpflanz-Aktionen „Heute für Morgen pflanzen“ sowie die Zertifizierungen im Bereich Nachhaltigkeit ebenfalls ganz oben auf der Agenda.

Weltcups im Eiskanal, Snowboard-Spektakel und Co. – Hochkarätige Events auch im Winter 2024/25

Ab sofort rückt der Winter 2024/25 verstärkt in den Blickpunkt. Und damit auch wieder hochkarätige Veranstaltungen sowie die Zuversicht auf eine erfolgreiche Winter-Saison angesichts enormer Investitionen seitens der Branche in die Wintersport-Infrastruktur. „Es ist bemerkenswert, mit welchem persönlichen und finanziellem Engagement unsere Unternehmen Jahr für Jahr die Infrastruktur auf und neben den Pisten optimieren. Da steckt großer unternehmer-Geist dahinter, der höchste Anerkennung verdient hat. Auch dieses Jahr werden wir ein hochmodernes Wintersport-Angebot anbieten können, das hoffentlich wieder vielen kleinen und großen Gästen viel Freude bereiten wird“, sagt Winfried Borgmann. Hinzu kommen so hochkarätige Events wie das fast schon traditionelle Winterdorf auf dem Marktplatz, die Bob-, Skeleton- und Rodel-Weltcups in der VELTIN-EisArena sowie als krönender Abschluss das Weltcup-Finale im Snowboard-Parallelslalom Mitte März am Poppenberghang. Allein die jeweiligen Weltcup-Veranstaltungen garantieren der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg über die TV-Übertragungen jede Menge mediale Aufmerksamkeit national wie international. „Wir freuen uns auf die besten Sportlerinnen und Sportler der Welt und auf viele Sportfans direkt am Eiskanal bzw. der Piste sowie an den TV-Geräten“, so Marius Tampier. Auch neben dem Sport wird es 2025 attraktive Events geben. Sei es das iXS Dirt Master am Erlebnisberg Kappe oder die Sauerland-Rundfahrt.

„Wir blicken insgesamt auf erfolgreiche erste neun Monate 2024 zurück und können zudem festhalten: Es ist alles angerichtet auch in den kommenden Monaten und wir freuen uns sehr auf die anstehende Saison mit vielen Highlights“, so das Fazit von Michaela Grötecke und Winfried Borgmann.