Tourismuschef Rüdiger Strenger ist überzeugt:

„Brilon hat seinen Gästen viel zu bieten“

„Tourismus spielt in Brilon eine große Rolle. 2024 verzeichneten wir fast 400.000 Übernachtungen in all unseren Betrieben – 40 Prozent mehr als 2019. Dazu kommen viele Tagesgäste, die unsere historische Altstadt besuchen. Sowohl Übernachtungs- als auch Tagesgäste sind für den Einzelhandel und die Gastronomie wichtig.“ Das sagt Rüdiger Strenger, der Tourismuschef der Hansestadt Brilon. Er sieht zwei Hauptursachen für den touristischen Aufschwung. Einerseits haben in den letzten Jahren in der Kernstadt neue Hotels eröffnet, und es werden immer mehr Ferienwohnungen in der Stadt und den Ortschaften vermietet. Das hat das Angebot erheblich erweitert. Andererseits präsentiert sich Brilon in Zusammenarbeit mit Sauerland Tourismus und anderen Partnern als Outdoor-Zentrum im Sauerland.

Natur vor der Tür

Strenger: „Brilon hat eine hervorragende Lage, mit Gewerbe und Industrie auf der nördlichen Hochfläche, während die Freizeitangebote und die wunderschöne Natur mit ihren Ber-

gen und Wäldern sich auf der Südseite der Hansestadt finden.

Ein Beispiel dafür ist der Kurpark mit seiner Kneippanlage. Dann haben wir den landschaftstherapeutischen Wanderweg von 2,5 Kilometern, der mit 13 Stationen Anregungen bietet, wie man in der Natur etwas für die körperliche und seelische Gesundheit tun kann. Im Süden finden sich außerdem der Golfplatz, der Trailground® Brilon und nahe Hoppecke der Bogenschießparcours. Die Berge im Süden der Hansestadt er- reichen Höhen von bis zu 805,5 Metern, und man ist sofort mitten in den Wäldern. Hier kommen Wanderer, Mountainbiker und E-Biker voll auf ihre Kosten, während Genussradler im flacheren Norden oder auf dem MöhnetalRadweg ohne Steigungen unterwegs sein können.“



„Vor dem historischen Rathaus auf unserem Marktplatz beginnt der Rothaarsteig, wobei die erste Etappe über das Kyrilltor führt und dann an Gudenhagen-Petersborn vorbei in Richtung Bruchhauser Steine geht. Es gibt auch viele Wanderer, die in Tagesetappen die gesamten 157,6 Kilometer von Brilon nach Dillenburg in Hessen bewältigen“, sagt Strenger.

Zusammen mit dem Schmallenberger Tourismuschef Thomas Weber war er einer der Initiatoren dieses Fernwanderwegs, der 2001 eröffnet wurde. Momentan ist Strenger der erste Vorsitzende des Rothaarsteigvereins e.V. Und gut zu wissen: Er hat sein Büro direkt am Briloner Marktplatz, nur wenige Meter vom Start des Fernwanderwegs entfernt.

Anerkanntes Kneipp-Heilbad

Brilon ist auch ein staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad – aber was bedeutet das genau? Rüdiger Strenger erklärt: „Es hat mit Pfarrer Kneipp zu tun, der vor 200 Jahren eine Methode entwickelte, bei der die fünf Pfeiler Ernährung, Kräuter, Bewegung, Wasser und innere Balance für die Gesundheit entscheidend sind. In Brilon kann man sich gut und gesund ernähren in den vielen Hotels und Restaurants, Kräuterführungen machen, sich in der Natur bewegen, das Wasser im Kurpark genießen und an der inneren Balance auf dem landschaftstherapeutischen Wanderweg und bei unseren Seelenorten arbeiten.



Wir werben nicht aktiv mit unserem Prädikat als Kneipp-Heilbad, aber es ist wichtig zu wissen, dass man in Brilon bei Bewegung an der frischen Luft im Wald Stress abbauen und sich mit unserer regionalen Küche gut ernähren kann. Die Gäste genießen es, drei bis fünf Tage in der Hansestadt Brilon zu verbringen und sich in der schönen Mittelgebirgslandschaft wohlzufühlen.“



Strenger ist sich sicher, dass sich die Tourismusentwicklung in der Hansestadt auch mittelfristig positiv fortsetzen wird. „Outdoor-Tourismus ist kein Trend mehr, sondern ein Dauerbrenner. Wir haben hier viel zu bieten und arbeiten daran, das Angebot weiter auszubauen. So wollen wir den sehr gut besuchten Trailground® Brilon im Winter 2025/26 erweitern – von 14 auf 35 Kilometer Singletrails.“ Gefragt nach seinen drei Tourismus-Highlights in der Hansestadt, ist er deutlich:



„An erster Stelle kommt für mich der landschaftlich sehr interessante Gewerkenweg Brilon-Olsberg, der 21 Geostationen verbindet, an denen Informationen über die vielfältigen Bergbauaktivitäten vermittelt werden. Dann nenne ich unbedingt den Trailground® Brilon und als Drittes die Seelenorte Almequelle, das größte deutsche Quellgebiet mit mehr als 70-80 Einzelquellen. Ich bin sicher, dass wir unseren Gästen hier viel zu bieten haben“, sagt Strenger abschließend.