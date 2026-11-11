Tourismus rund um den Hennesee

Eine Region voller Möglichkeiten

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute direkt vor der Haustür liegt? Die Region rund um den Hennesee hat touristisch jede Menge zu bieten: Freizeitpark, Besucherbergwerke, historische Ortskerne, attraktive Wanderwege, spirituelle Angebote und vielfältige Erlebnisse auf und am Wasser. Wie breit das touristische Angebot in Meschede und Bestwig aufgestellt ist, machte Norbert Arens, Geschäftsführer der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) „Rund um den Hennesee“, in der jüngsten Sitzung des Tourismusausschusses der TAG Meschede-Bestwig im Mescheder Rathaus deutlich.

Die Liste der Attraktionen ist lang: Das Fort Fun Abenteuerland in Bestwig-Wasserfall zählt zu den bekanntesten Ausflugszielen der Region. Im Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck wird die rund 1.000-jährige Geschichte des Erzbergbaus lebendig – ebenso wie auf dem hochwertigen Bergbauwanderweg. Auch das Erlebnisbergwerk Schieferbau Nuttlar macht die Bergbaugeschichte touristisch erlebbar und bietet mit dem Bergwerktauchen sogar ein außergewöhnliches Nischenangebot.

Der Hennesee punktet mit hoher Aufenthaltsqualität, nicht zuletzt durch die EMS Hennesee, die vor einem Jahr ihren Betrieb aufgenommen hat. Hinzu kommen Staudammbesichtigungen und eine Kinder-Schatzsuche. Eversberg lockt mit seinem Heimatmuseum, einem Altstadtrundgang, dem Kapellenweg und der Burgruine. Weitere Angebote wie verschiedene Themen-Stadtführungen und Offroad-Bustouren ergänzen das Programm.

Auch Wander- und Naturfreunde kommen auf ihre Kosten: Der Küppelturm, der Bierbrau-Wunderweg in Grevenstein, der Ostwiger Schaukelweg, die BestWege und der Bestwiger Panoramaweg als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ sind nur einige Beispiele. Die Abtei Königsmünster und das Bergkloster Bestwig wiederum stehen für hochwertige spirituelle Angebote und einladende Gästehäuser.

Übernachtungszahlen steigen kontinuierlich

Dass die vielfältigen Angebote nicht nur Tagesgäste anziehen, sondern auch für Übernachtungsgäste attraktiv sind, zeigen die aktuellen Zahlen. Nach dem Ende der Corona-Pandemie ist die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mehr als neun Betten kontinuierlich gestiegen: Waren es 2022 in Meschede und Bestwig noch 227.273 Übernachtungen, lag der Wert im Jahr 2025 bereits bei 255.244.

Für Norbert Arens ergeben sich daraus mehrere thematische Standbeine für den Tourismus rund um den Hennesee. Neben den Klassikern Wandern und Radfahren sind dies insbesondere der Bergbau – vor allem in Bestwig – und das Fort Fun Abenteuerland als wichtiger Anziehungspunkt für Tagesausflüge.

Zunehmend an Bedeutung gewinnt außerdem der Bereich Spiritualität. Beispiele dafür sind der Sauerland-Camino, der unter dem Motto „Von Dom zu Dom“ von Paderborn nach Köln führt, und der Klosterweg. Dieser verbindet das Bergkloster Bestwig mit der Abtei Königsmünster in Meschede und verknüpft dabei Wandern und spirituelle Erlebnisse.

Stadtführungen mit immer neuen Perspektiven

Besonders vielfältig präsentiert sich auch das Angebot an thematischen Stadtführungen in Meschede. Das Team mit Werner Preugschas, Thomas Kramer, Dr. Rudolf Herrmann sowie Monika und Rüdiger Schlinkert hat im Jahr 2026 zahlreiche unterschiedliche Perspektiven auf die Kreis- und Hochschulstadt eröffnet.

Unter dem Motto „Ein Mescheder erzählt“, „Dem Wasser hinterher“, „Damals in Meschede“ oder „Starke Frauen in Meschede“ ging es auf Entdeckungstour durch die Stadt. Weitere Angebote waren „Flanieren und Schnabulieren“, Abendführungen, die Besichtigung des Stollenbunkers unter dem Titel „Lost Places“, barrierefreie Rundgänge, eine „Stadtführung im Sitzen“ und spezielle Familienstadtführungen.

Ergänzt wird das Programm durch E-Bike-Touren, geführte Wanderungen mit der zertifizierten Naturpark-Wanderführerin Alexandra Busch sowie die kostenlose Neubürgerstadtführung, die traditionell am Samstag vor dem 1. Mai stattfindet.

Dass der Tourismus nicht nur die heimische Wirtschaft stärkt, sondern zugleich die Lebensqualität der Menschen vor Ort erhöht, unterstrich Ulrike Mikitta, Vorsitzende des Tourismusausschusses: „Vielen Leuten, die hier wohnen, ist vielleicht gar nicht bewusst, wie viele Angebote es hier bei uns gibt.“