Tourismus im Schmallenberger Sauerland nachhaltig auf Erfolgskurs

Akzeptanz sehr hoch: Schmallenberger und Esloher stehen hinter ihren touristischen Angeboten

Das Schmallenberger Sauerland bleibt eine gefragte Urlaubsregion: Im Jahr 2024 verzeichnete die Region 838.277 Übernachtungen – ein stabil gutes Niveau. Besonders erfreulich ist, dass der Tourismus nicht nur wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern auch von den Einheimischen stark unterstützt wird. Die hohe Akzeptanz der touristischen Angebote in Schmallenberg und Eslohe trägt maßgeblich zu diesem Erfolg bei.

Trotz eines herausfordernden Starts ins Jahr, bedingt durch einen milden und feuchten Vorwinter, blieb die Entwicklung insgesamt positiv. Ein Rückgang der Gästezahlen im Juni und in der ersten Julihälfte – unter anderem beeinflusst durch die Europameisterschaft und deren Anziehungskraft auf die Städte – konnte durch einen guten Spätsommer und Herbst teilweise ausgeglichen werden. Dies bestätigt auch die Statistik des NRW-Tourismus.

Übernachtungszahlen stabil

So weist die Gästekarten-Bilanz des Schmallenberger Sauerland Tourismus für das Jahr 2024 ein leichtes Minus von 1,5 Prozent bei allen dort erfassten Übernachtungen aus. Unter den Betrieben mit 10 und mehr Betten meldet das Statistische Landesamt ein Plus von 2,1 Prozent, das Sauerland insgesamt verzeichnet hier ein leichtes Minus von 0,9 Prozent.

Die Gäste buchten überwiegend in Hotels (47%) und Ferienwohnungen (27%). Positiv war die Entwicklung bei den ausländischen Gästen. Hier weist die Region Schmallenberg laut Statistischem Landesamt ein Plus von 2,5 Prozent aus (Eslohe +2,1%). Die mittlere Aufenthaltsdauer von 3,9 Tagen in Schmallenberg und 4,1 Tagen in Eslohe liegt deutlich über dem Durchschnitt des touristischen Sauerlandes.

Qualität wichtiger als Quantität

Der Tourismus im Schmallenberger Sauerland hat sich nach der Pandemie sehr gut erholt. Obwohl die Übernachtungszahlen unter dem Vorkrisenniveau liegen, gibt es Grund zur Zufriedenheit: „Seit 2019 wurden leider einige Betriebe aus unterschiedlichen Gründen aufgegeben, betont Katja Lutter, Geschäftsführerin des Schmallenberger Sauerland Tourismus. Diese Bettenkapazität fehle mittelfristig, doch sei dies im Sinne der Qualität der touristischen Angebote auch nicht das primäre Ziel. „Eine gute Auslastung der vorhandenen Angebote und vor allem eine hohe Angebots- und Erlebnisqualität sind uns mindestens so wichtig, wie die Übernachtungszahlen insgesamt.“

Für den touristischen Erfolg ist die Zufriedenheit der Gäste entscheidend. Nachhaltig kann dieser jedoch nur sein, wenn auch die Einheimischen den Tourismus in ihrer Region begrüßen. Herzlichkeit, Gastfreundschaft und das Kennenlernen der regionaltypischen Denk- und Lebensweise gehören zu positiven Begegnungen dazu. Das sind die im Leitbild definierten kleinen und großen Momente, die Gäste erleben, durch die sie sich mit der Region verbunden fühlen und die den Urlaub besonders und nicht kopierbar machen. „Unser touristisches Leitbild bildet den Grundstein für den heutigen Tourismus. Es setzt auf die besondere Erlebnis- und Angebotsqualität, verbunden mit den vielen kleinen Begegnungen, die den besonderen Charakter unserer Region hervorheben.“, betont Katja Lutter.

Spitzenwerte bei der Tourismusakzeptanz

93 Prozent der befragten Schmallenberger Bürgerinnen und Bürger beurteilen den Tourismus in ihrer Region als positiv oder sehr positiv. In Eslohe sind es sogar 95 Prozent. Damit liegt die Region deutlich über dem Sauerland-Durchschnitt von 86 Prozent. Die Menschen kennen die Bedeutung des Tourismus und seinen Einfluss auf die Lebensqualität. 59 Prozent beurteilen die Auswirkungen auf ihr persönliches Leben als sehr positiv oder positiv (Eslohe 68%). Auch dieser Wert liegt deutlich über dem Sauerland-Durchschnitt von 54 Prozent. Die Gästezahl empfinden 65 Prozent der Befragten als „genau richtig“ (Eslohe 76%). Für das gesamte touristische Sauerland liegt dieser Wert bei 46 Prozent. Damit nimmt das Schmallenberger Sauerland eine Spitzenposition in der von Sauerland Tourismus in Auftrag gegebenen Erhebung zur Tourismusakzeptanz ein.