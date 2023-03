Tourismus im Sauerland: ein Traum für Aktivurlauber

Das Sauerland, eine Region im Herzen Deutschlands zwischen Dortmund und Kassel gelegen, ist wirtschaftlich bekannt für die Land- und Forstwirtschaft und wurde lange vom Erzbergbau geprägt. Heutzutage überwiegt hier die mittelständische Industrie. Das Sauerland ist ebenfalls ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus der ganzen Welt. Die malerische Landschaft und die einladende Atmosphäre machen das Sauerland zu einem perfekten Ort, um dem Alltag zu entfliehen und zahlreiche Aktivitäten zu genießen.

Eine der beliebtesten Aktivitäten im Sauerland ist zweifellos das Wandern. Die Region bietet eine Vielzahl von Wanderwegen, die durch malerische Wälder, grüne Wiesen und entlang kristallklarer Flüsse führen. Der Rothaarsteig, ein 156,8 km langer Wanderweg, der durch das gesamte Sauerland führt, ist ein besonderes Highlight und bietet atemberaubende Ausblicke. Ob Anfänger oder erfahrene Wanderer, es gibt für jeden die passende Route. Ein weiterer lohnenswerter Wanderweg ist der Briloner Kammweg, der auf 48 km durch die herrliche Landschaft führt. Auf komoot.de erfährt man hier bestimmte Routen, welche man ausprobieren kann. Neben dem Wandern bietet das Sauerland genauso zahlreiche Möglichkeiten zum Radfahren. Die gut ausgebauten Radwege führen durch idyllische Landschaften und bieten sowohl für Anfänger als auch für ambitionierte Radfahrer die perfekte Kulisse. Der Ruhrtalradweg, der von Winterberg bis nach Duisburg führt und entlang der Ruhr zahlreiche Sehenswürdigkeiten passiert, ist besonders empfehlenswert. Auch der Sauerland-Radring, ein 84 km langer Rundkurs, ist ein tolles Erlebnis für Radfahrer.

Der Winter kann kommen

Ein weiteres Highlight des Sauerlands sind die zahlreichen Möglichkeiten zum Wintersport. Die präparierten Pisten und Loipen locken Skifahrer und Snowboarder aus aller Welt an. Besonders bekannt sind die Skigebiete Winterberg und Willingen, die beide mit modernen Liftanlagen und einer Vielzahl von Abfahrten für jeden Schwierigkeitsgrad ausgestattet sind. Aber auch Langläufer kommen im Sauerland auf ihre Kosten. Die vielen Loipen bieten sowohl für Anfänger als auch für Profis eine tolle Möglichkeit, um die verschneite Landschaft zu erkunden. Wer sich im Winter nicht körperlich betätigen möchte, der kann auch im Sauerland die vielen Einkaufsmöglichkeiten nutzen. Das Sauerland ist ebenfalls für die Casino-Szene bekannt. Wie man auf casino-finder.org sehen kann, gibt es 18 verschiedene landbasierte Casinos in der Gegend.

Kulturelle Erlebnisse

Neben Wandern Radfahren und Wintersport bietet das Sauerland auch zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch der historischen Altstadt von Soest. Die mittelalterliche Stadtmauer und die zahlreichen Fachwerkhäuser verleihen der Stadt einen einzigartigen Charme. Auch das Schloss Berleburg ist einen Besuch wert. Das imposante Schloss aus dem Jahr 1258 beherbergt heute ein Museum und bietet interessante Einblicke in die Geschichte der Region. Es wird nebenbei seit über 600 Jahren durchgehend von der Familie Sayn-Wittgenstein bewohnt. Ein besonderes Erlebnis im Sauerland ist auch eine Fahrt mit der historischen Schmallenberger Sauerlandbahn. Die Strecke führt durch malerische Landschaften und bietet einen herrlichen Ausblick auf die Region. Die Bahn wurde bereits im Jahr 1909 eröffnet und ist bis heute in Betrieb. Einsteigen lohnt sich! Nicht zu vergessen sind die kulinarischen Köstlichkeiten des Sauerlands. Die Region ist bekannt für ihre deftigen Gerichte wie Grünkohl mit Pinkel und Rinderrouladen. Aber auch für Süßspeisen wie den berühmten Pfefferkuchen aus Soest und die Sauerländer Waffeln ist das Sauerland lohnenswert. In den zahlreichen Gasthäusern und Restaurants der Region kann man die regionale Küche kennenlernen und genießen. Wer eine eigene Küche hat, der kann sich auch selbst an den Gerichten probieren. Die Rezepte dafür findet man im Internet, auf emmikochteinfach.de gibt es etwa ein Rezept für die klassische Rinderroulade.

Quelle: Bild von Tom auf Pixabay

Am Wasser entspannen

Wer nach einem aktiven Tag in der Natur oder einem kulturellen Ausflug eine Auszeit benötigt, findet im Sauerland zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung. Die zahlreichen Wellness-Hotels bieten eine Vielzahl von Anwendungen und Massagen an. Aber auch ein Besuch der Therme in Bad Fredeburg ist eine tolle Möglichkeit, um sich zu erholen und die Seele baumeln zu lassen. Die Thermalquellen sorgen für Entspannung und das große Sauna-Angebot lässt keine Wünsche offen. Ein weiteres Highlight im Sauerland ist der Biggesee, der im Zentrum des Naturparks Ebbegebirge liegt. Der See, der sich über eine Fläche von 8,6 km² erstreckt, bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Die Biggetalsperre gehört dabei zu den größten Talsperren in Deutschland. Ob Segeln, Surfen oder Stand-up-Paddling, hier ist für jeden etwas dabei. Auch Angler kommen auf ihre Kosten und können ihr Glück beim Fang von Hechten, Zandern oder Karpfen versuchen. Wer lieber am Ufer entspannen möchte, kann sich an einem der zahlreichen Strände niederlassen und die schöne Aussicht auf den See genießen.

Tourismus im Sauerland

Das Sauerland ist mehr als nur eine dünn besiedelte Gegend in Deutschland, mit mittelständischer Industrie. Besonders im Hochsauerland spielt der Tourismus eine große Rolle, was bei der Landschaft nur verständlich ist. Durch die Wälder und kleine Städte ist es besonders zum Entspannen gut im Sauerland und mit verschiedensten Wintersportarten und Wanderwege, kommt hier jeder Aktivurlauber ebenso auf seine Kosten. Deswegen wird die Natur hier auch so gut erhalten, um diesen wirtschaftlichen Zweig weiterzuentwickeln. So schaut die touristische Zukunft des Sauerlands rosig aus.