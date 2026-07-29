Tourismus Brilon Olsberg GmbH: Erfolgreiche Zusammenarbeit wird fortgeführt

Nach intensiven Beratungen und Analysen hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, die erfolgreiche Kooperation auch in den kommenden Jahren fortzusetzen und zu vertiefen.

Hintergrund: In mehreren Sitzungen hatten sich – angesichts künftiger Herausforderungen – die Mitglieder der Gesellschafterversammlung Gedanken darüber gemacht, wie sich die beiden Kommunen im Bereich Tourismus weiterhin zukunftsfähig und wirtschaftlich gut aufstellen können. Beraten wurden die Ratsmitglieder und -fraktionen aus Olsberg und Brilon dabei von Dr. Jürgen Fischbach, dem Geschäftsführer des Sauerland-Tourismus.

Der Tourismus-Experte berichtete dabei zum einen von den zahlreichen Synergien, die eine Zusammenarbeit verschiedenster Akteure in einer starken Tourismus-Region ermöglichen kann. Und zum anderen unterstrich Jürgen Fischbach, wie wichtig die Wahrnehmung eines Tourismus-Standorts bei den denjenigen ist, die man von einer Region begeistern möchte – den Gästen. Gerade hier, so der Fachmann, sei die Zusammenarbeit ein echter Trumpf, um sich mit gemeinsamen Stärken in einem wachsenden Markt zu präsentieren.

„Unsere beiden Städte haben – als Kneipp-Heilbäder, aber auch mit einer Fülle weiterer Angebote – für Gäste viel zu bieten“, betont Dr. Christof Bartsch, Bürgermeister der Stadt Brilon, „gemeinsam können wir unsere Möglichkeiten noch stärker für einen lebendigen Tourismus in der Region ausspielen.“ Und Patrick Potthoff, Bürgermeister der Stadt Olsberg, ergänzt: „Die eingehende Analyse der bisherigen Zusammenarbeit hat gezeigt, dass der gemeinsame Weg durchaus erfolgreich war. Da ist es nur sinnvoll, die künftigen Herausforderungen im Bereich Tourismus im Schulterschluss anzugehen.“

Am Ende waren sich die Mitglieder der Gesellschafterversammlung, die beiden Bürgermeister sowie die Geschäftsführer der Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Rüdiger Strenger und Tobias Eisenhut, einig: Die erfolgreiche touristische Zusammenarbeit wird im Rahmen der Tourismus Brilon Olsberg GmbH weiter fortgeführt.