Tourismus-Barcamp Sauerland begeistert mit offenem Austausch

Junge Akteure gestalten die Zukunft des Tourismus

Die Tourismusbranche im Sauerland bleibt dynamisch, vielfältig und zukunftsorientiert – das hat die vierte Auflage des Tourismus-Barcamps Sauerland eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gut 40 Nachwuchskräfte, Studierende und junge Fachkräfte kamen am Dienstag in der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede zusammen, um sich in offener Atmosphäre zu vernetzen, zu diskutieren und voneinander zu lernen.

Gleich zu Beginn sorgte eine Keynote von Tourismus NRW für einen starken Impuls. Der Vortrag beleuchtete aktuelle Trends, Herausforderungen und Chancen im nordrhein-westfälischen Tourismus und bot zahlreiche Anknüpfungspunkte für die weiteren Diskussionen im Laufe des Tages. „Das Tourismus-Barcamp lebt von Beteiligung, Kreativität und dem Willen, gemeinsam etwas zu bewegen“, betont Rouven Soyka, Pressesprecher des Sauerland-Tourismus. „Gerade junge Menschen bringen wichtige Perspektiven und frische Ideen mit – das wird bei dieser Veranstaltung jedes Jahr aufs Neue sichtbar“, ergänzt Nele Hesse, Auszubildende beim Tourismusverband.

Wie bei Barcamps üblich, wurden die Inhalte des Tages nicht vorgegeben, sondern von den Teilnehmern selbst gestaltet. In insgesamt acht Sessions tauschten sich die Anwesenden unter anderem zu Themen wie Künstliche Intelligenz im Tourismus, Employer Branding, nachhaltiger Destinationsentwicklung und Kooperationen zwischen Kommunen aus. Die 45-minütigen Workshop-Runden boten Raum für lebendige Diskussionen, kritische Fragen und lösungsorientierten Dialog. „Besonders erfreulich war die Mischung aus neuen Gesichtern und bekannten Teilnehmern“, sagt Stephan Britten, Teamleiter Branchen und Tourismusreferent bei der IHK Arnsberg. „Das zeigt, wie gut das Format angenommen wird – und wie groß der Wunsch nach fachlichem Austausch ist.“

Organisiert wurde das Tourismus-Barcamp von Sauerland-Tourismus, der Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland, der IHK Siegen, der SIHK zu Hagen sowie der Fachhochschule Südwestfalen. Die Brauerei Veltins unterstützte die Veranstaltung erneut als Partner mit erfrischenden Getränken und trug damit zum offenen und lockeren Austausch bei. Die vierte Ausgabe des Tourismus-Barcamps macht deutlich: Der touristische Nachwuchs im Sauerland ist engagiert, gut vernetzt und bereit, die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten.