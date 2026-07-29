Vor zehn Jahren begann in Eslohe eine Idee. Heute könnte sie realistischer sein denn je.

Als German Cycling am heutigen Mittwoch offiziell die Bewerbung für den Grand Départ der Tour de France 2029 in Deutschland an die Amaury Sport Organisation (A.S.O.) übergeben hat, dürfte bei drei Sauerländern ein besonderer Gedanke aufgekommen sein.

Denn im Sommer 2016 saßen sie in Eslohe zusammen und sprachen über einen Traum: Warum sollte es nicht einmal ein leistungsstarkes Radsportteam aus dem Sauerland geben, das national und international für Furore sorgt? Aus dieser Vision entstand Schritt für Schritt das heutige Team REMBE | rad-net, das inzwischen zu den erfolgreichsten deutschen Radsportteams gehört.

Damals wagten die Initiatoren einen kühnen Blick in die Zukunft: Vielleicht fährt dieses Sauerländer Team in zehn Jahren sogar bei der Tour de France mit. Vielleicht führt die Tour dann sogar einmal wieder durch Deutschland – und vielleicht sogar durchs Sauerland.

Mit den zehn Jahren hat es zwar nicht ganz geklappt. Doch plötzlich wirkt das, was 2016 noch wie eine kühne Vision erschien, erstaunlich greifbar.

Deutschland bewirbt sich für den Grand Départ 2029

German Cycling hat jetzt gemeinsam mit den Ländern Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die deutsche Bewerbung für den Grand Départ 2029 offiziell bei der A.S.O. eingereicht. Anlass ist der 40. Jahrestag der Friedlichen Revolution und des Falls der Berliner Mauer. Die Tour de France soll damit erneut nach Deutschland kommen und ein internationales Zeichen für Sport, Freiheit und deutsch-französische Freundschaft setzen.

Tour-de-France-Direktor Christian Prudhomme betonte bei der Übergabe, dass die Tour weit mehr sei als ein Radrennen. Sie mache Landschaften, Kultur und Geschichte sichtbar und verbinde Menschen über Grenzen hinweg.

Warum nicht auch eine Bergetappe durchs Sauerland?

Sollte Deutschland tatsächlich den Zuschlag erhalten, wäre es kaum vorstellbar, dass die Tour de France ausschließlich im Osten Deutschlands bleibt. Schon heute wird darüber diskutiert, weitere Regionen Deutschlands einzubeziehen. Und welche Region wäre für eine spektakuläre Bergetappe besser geeignet als das Land der Tausend Berge?

Steile Anstiege, anspruchsvolle Höhenprofile, landschaftliche Schönheit und begeisterungsfähige Zuschauer – das Sauerland bringt nahezu alles mit, was eine Tour-de-France-Etappe auszeichnet. Hinzu kommt eine inzwischen außergewöhnlich starke Radsporttradition.

Der Beweis folgt schon im September

Dass das Sauerland heute längst zu den führenden deutschen Radsportregionen gehört, wird sich bereits vom 3. bis 6. September eindrucksvoll zeigen. Dann findet die Sauerland-Rundfahrt statt – ein erstmalig über vier Tage dauerndes Radsportereignis, das den internationalen Spitzensport mit der einzigartigen Landschaft des Sauerlandes verbindet. Unmittelbar anschließend startet die Lidl Deutschland Tour, bei der auch das Sauerländer Spitzenteam REMBE | rad-net vertreten sein wird. Das zeigt: Das Sauerland ist längst nicht mehr nur begeisterter Zuschauer, sondern aktiver Mitgestalter des deutschen Spitzenradsports.

Und 2029?

Bis 2029 sind es noch drei Jahre. Drei Jahre, in denen sich vieles entwickeln kann. Vielleicht gelingt REMBE | rad-net tatsächlich der Sprung in den internationalen Spitzenradsport. Vielleicht fahren dann auch Sauerländer Fahrer bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften um Medaillen. Und vielleicht rollt die Tour de France tatsächlich wieder über deutsche Straßen. Warum sollte dann nicht auch eine Bergetappe durchs Sauerland führen?

Die Vision von 2016 lebt jedenfalls weiter. Damals entstand sie an einem Tisch in Eslohe. Heute wirkt sie realistischer denn je. Ob sie Wirklichkeit wird, hängt nicht zuletzt von den Menschen im Sauerland ab. Von Unternehmen, Sponsoren, Kommunen, Vereinen und den vielen Radsportbegeisterten, die gemeinsam zeigen können, dass große Ideen auch abseits der Metropolen entstehen. Manchmal beginnen die größten Geschichten eben nicht in Paris. Sondern in Eslohe.