Top-Investition der Saison in der Wintersport-Arena

Neue Vierer-Sessellift für Altastenberg

Es ist winterlich geworden auf dem Dach des Sauerlandes. Die Skigebiete haben sich auf die neue Wintersportsaison 2023/24 vorbereitet und ordentlich investiert. Das gilt dieses Mal insbesondere für die kleineren Gebiete.

Die Top-Investition der Saison in Höhe von vier Millionen Euro ging in das Skikarussell Altastenberg. Die Liftbetreiber haben sich dort einen neuen Vierer-Sessellift angeschafft.

Kleinere Skigebiete

In diesem Zuge werden zwei alte Schlepplifte abgebaut und die Hauptpiste, der Kapellenhang, auf 700 Meter verlängert. Damit entsteht dort eine sicher zu fahrende, familienfreundliche, leichte Abfahrt mit einer schönen Panoramaaussicht. Bereits in den zwei vorherigen Wintern hatte das Skikarussell Altastenberg 2,5 Million Euro investiert. Damit wurde unter anderem die Schneesicherheit optimiert und eine neue, hochmoderne Pistenwalze gekauft, um die Pistenqualität zu verbessern.





Auch für die Eschenberglifte in Niedersfeld gibt es eine neue Pistenwalze, die zuvor auf dem Mölltaler Gletscher ihren Dienst tat. Dieser PS-starke Alleskönner wird auf der beschneiten Rodelbahn und den unbeschneiten Skipisten des Gebietes für optimale Bedingungen sorgen.

Das Skigebiet „Mein Homberg“ in Züschen setzt künftig auf Naturschnee. Bei genügend Schneefall öffnen dort ein Förderband, ein Übungslift und eine Tubingbahn. Mit oder ohne Schnee hat die Hütte dort donnerstags bis sonntags und in den Ferien für Wanderer, Skifahrer oder Tubing-Gäste geöffnet.

Nachwuchsförderung

Skifahren macht Spaß und ist eine der wenigen Outdoor-Sportarten, die es in der kalten Jahreszeit gibt. Um den Nachtwuchs ans Skifahren heranzuführen, hat das Skiliftkarussell Winterberg eine Kooperation mit Winterberger Schulen geschlossen. Die Kinder und Jugendlichen bekommen so Tickets zu Sonderpreisen.



Das Skidorf Neuastenberg bietet schon seit über 20 Jahren Schulklassen und heimischen Kindern stark reduzierte Preise bei den Lifttickets an. Dieses Angebot wird auch im aktuellen Winter aufrechterhalten.

Eine weitere Initiative dieser Art plant auch die Wintersport-Arena Sauerland. Schulklassen aus dem Sauerland und darüber hinaus können bald an einem Gewinnspiel teilnehmen, um einen Ausflug in den Schnee zu gewinnen.

Die Preise für Tagestickets liegen in der Wintersport-Arena Sauerland in diesem Winter zwischen 25 und 48 Euro. In den kleineren Skigebieten ist das Ticket wesentlich preiswerter. Auch das Skifahren in der Nebensaison kann sich lohnen. Das Skidorf Neuastenberg führt jetzt als erstes Skigebiet eine flexible Preiskategorie ein. In der Nebensaison, vor Weihnachten, im Januar und nach den niederländischen Krokusferien, sind die Tagestickets an den Wochentagen rund 25 Prozent günstiger.