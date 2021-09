Toll! Dieses Projekt sorgt für mehr Kultur von Jugendlichen für Jugendliche

Das sind tolle Neuigkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene aus der Region: In Südwestfalen soll ein großes Netzwerk für mehr Jugendkultur entstehen, damit sie selbst künstlerisch, kulturell und sozial aktiv werden und so die Region mitgestalten. Unterstützt werden sie dabei vom Verein Ensible aus Schmallenberg, sowie von Kommunen und Schulen in der Region. Die Idee […]